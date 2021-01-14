Delifrance焗素菜千層麵配薯蓉外賣自取買一送一　唐人館賀年糕點早鳥優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Delifrance︰焗素菜千層麵配薯蓉外賣自取買一送一

由即日起至1月16日，Delifrance推出外賣自取焗素菜千層麵配薯蓉買一送一優惠，只需$68；單買亦可享優惠價$48。

此菜式於上午11時30分後供應，數量有限，售完即止。

分店一覽

2. 唐人館︰賀年糕點早鳥優惠

由即日起至1月22日，唐人館推出賀年糕點早鳥優惠，「哈哈哈傳統蘿蔔糕」及「鮮椰汁黑糖年糕」每盒只售228元（原價328元）；1月23日至2月11日期間購買，每盒則為268元。

唐人館置地廣場分店

地址：香港中環皇后大道中15號置地廣場中庭4樓411-413號店

電話：2522 2148

營業時間：星期一至日及公眾假期，中午12時正至晚上10時30分

優惠詳情

3. 7-Eleven︰買自家品牌韓式手卷送雪碧檸檬青檸味汽水

由即日起至1月15日，到7-Eleven買自家品牌7-SELECT韓式手卷，送1罐雪碧檸檬青檸味汽水（330毫升）。

撰文：hket小編