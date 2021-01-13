【投資基金】2021基金投資策略　專家看好3大行業

踏入2021年，各國開始以不同的步伐邁向經濟復甦。投資者在新一年，想為財富增值，除了可選擇股票之外，也可選擇投資基金，把握復甦之年的投資機遇。展望新一年，專家認為中國股票市場應繼續維持良好勢頭，並看好中國3大行業的發展前景。

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增長股帶動 中美市場去年表現亮麗

回顧去年基金市場的表現，行健資產管理董事總經理及副投資總監潘振邦指，按市場劃分，過去一年表現最好是投資美國及中國市場的基金，以MSCI中國指數去年回報達29.61%，MSCI美國指數去年回報達21.37%，主要受惠於成長型股票，包括科技及醫藥股；而最差的基金是投資新興市場拉丁美洲的基金，源於該市場欠缺去年升勢強勁的科技股選擇。

至於以行業劃分，潘振邦指，去年表現最好的是科技及醫藥行業的股份；受累疫情期間需求減弱，投資能源的基金投資的回報最差。

2021續看好中國增長勢頭

潘振邦預計，今年中國股市會維持良好勢頭，在美元持續轉弱下，帶動人民幣轉強，息差不斷拉闊的情況下，吸引資金流向中國股市，有助提高內地資產價格，同時刺激經濟活動。

與此同時，他認為中國是受疫情打擊後，經濟復甦步伐最快的國家，對整體經營環境及公司盈利前景看俏。他解釋，中國經濟增長再不單靠大量投資及信貸拉動，而是轉由以消費及發展創新科技推動，能實現高質素的經濟增長，故此認為市場預計2021年中國國內生產總值（GDP）出現8%至9%的增長率亦屬合理。

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看好3行業增長動力

他預計，今年中國股市仍有相當的增長動力，尤其看好3類行業的前景。受惠經濟復甦及經濟結構轉型推動，他認為消費行業將會為中國經濟增長動力之一，加上中國經濟在中美貿易戰、科技戰及疫情底下展示強勁的韌力，能增加消費者對經濟前景的信心，推動消費意慾。

在疫情的帶動下，人們更認知到健康的重要性，去年有不少生物科技公司上市，受到投資者熱捧。潘振邦認為，新一年生物科技業可續看好，由於生物科技公司的研發及製藥能力，能滿足全球市場對醫療的需求，加上部分公司的研發愈見成效，未來或有更多「不治之症」的治療方案，推動行業發展。

此外，他認為今年亦可留意科技硬件行業，由於科技硬件受消費需求帶動，在經濟復甦及5G普及化的推動下，料有相當的增長能力。他提到，近日全球半導體供應短缺，更能顯示科技硬件行業在市場的需求。

潘振邦認為，今年的投資部署不能再一面倒側重於增長股，亦要重新配置過去被市場忽略的公司及行業，包括對經濟復甦敏感度較高的周期性行業，如原材料、工業及汽車等，料不少基金均會採取同樣策略，平衡投資風險。

責任編輯：李瑩