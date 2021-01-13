【電子商貿】新一年商家不能忽視的4種電商商機

2020年剛剛結束，受疫情影響，聖誕節及新年有很多人都改為在家中歡度佳節。回顧過去一年，由於疫情原因，消費者從綫下向綫上轉移，電商基本面發展是非常正面的。由於很多以前不用電商的買家群體，包括一些過去不習慣網購的年長消費者都開始使用電商購物，電商平台的流量大幅增加，為跨境電商行業的發展帶來良好機遇。

疫情帶動相關產品類別熱賣

疫情對產品類別的銷售帶來較大影響。根據eBay在歐美市場的最新熱銷商品數據，當中顯示香港賣家在家居產品、電玩遊戲、電腦、汽車零件、通訊裝置等產品的銷量均錄得不少增長。預計到今年夏天的時候，隨着更多人接種疫苗，疫情相對地得到控制，預期大家會更多外出，令外出遊玩相關的品類成為另一個增長點。

家居產品：疫情期間許多消費者長期居家，帶動了家居產品的銷售，家居園藝產品在歐美多個市場繼續熱銷。雖然歐美現在還是冬天，但根據過往紀錄，夏季商品銷售會在2月逐漸啟動，3月開始上升，隨著夏季促銷的開始，4月銷售會迅速增長。因此我們建議賣家最遲在2月中旬前將商品上架，才能趕上3月銷售增長期，不會錯過第一波旺季。

電玩遊戲：疫情在全球各地持續，許多需要現場進行的活動例如體育賽事、音樂演出、電影及其他娛樂活動需要取消。遊戲變相成為了一種流行的居家消遣方式，亦是節日禮物的良好選擇。根據eBay數據，遊戲機在美國市場銷量增長了270%，遊戲及配件例如控制器（+116%）、遊戲鍵盤（+162%）、遊戲耳機（+109%）等的銷量也創下了紀錄。加上Microsoft和Sony的新遊戲機於上月開始發售，我們預計未來數月相關產品的銷售會激增。

電腦及通訊裝置：在疫情的推動下，全球將在未來數月繼續維持在家工作模式，大量的網路會議、遙距辦公使對相關居家辦公硬件設備的需求持續增加。除了網路攝影機繼續熱賣外，無綫耳機的需求亦不斷增加。另外，智能音箱亦受到歐美消費者歡迎，以滿足居家辦公及娛樂的需求。

汽車零件：汽車零件是eBay香港賣家最具競爭優勢的商品類別之一，eBay網站上每2分鐘成交一輛轎車，每2秒成交一個車燈，每6秒成交一套車胎，每10秒成交一個保險杠和中網。我們相信這個市場在來年會持續增長。

利用互聯網思維升級業務

跨境電商成爲潮流，要升級轉型網上業務，我認爲一定需要擁抱互聯網思維。因爲要涵蓋網上更加廣闊的消費者，需要更加注重自動化，了解綫上零售標準，提高物流效率，這都為中小企帶來一定挑戰。然而只要調整經營方式，用互聯網思維營運公司，研究消費者喜好及市場趨勢，並善用電商平台的支援，相信賣家一定能夠捉緊來年電商商機。