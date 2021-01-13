▲ 推資產增值稅 能遏抑樓價？

財政司司長在公布新一份預算案前「呻窮」，面對眾多派糖要求，表明為了抗疫，今年政府財赤達3,000多億元。更表示有建議政府宜加稅以應對赤字，引來坊間討論，如果要加稅，除了討論多年的消費稅，政府會不會順便推出資產增值稅，以遏抑樓市？

一般分析認為，財爺說「有意見認為要加稅」，應該是「期望管理」。在眾多市民表示希望減稅，甚至是增加紓困措施，而政府認為財政上不宜順應民情時，先拋出加稅意見，中和一下，稍後推出一份沒有派糖、也沒有加稅的預算案時，民間不會太失望。

類似概念稅種效果成疑

但坊間由「加稅意見」討論到資產增值稅，也非無的放矢。一來樓價偏高，一直被不少輿論認為是本地社會「深層次矛盾」；二來港府近十多年的樓市措施目標都在遏抑樓價，而樓價卻在世紀疫情下也幾乎是聞風不動；三來現時立法會已無任何阻力，政府甚麼措施應該都可極速通過。萬一政府要進一步打壓樓市，推出資產增值稅似乎是情理之中的選項。問題是，資產增值稅是否可以壓抑樓市？

資產增值稅的概念，是資產轉讓時，增值的部分要向政府交稅。認為此稅有助壓抑資產升值的原因，是由此減低持有資產的回報，減少入市的誘因。但有類似概念的稅種，效果成疑，例如煙稅，多年來煙稅不斷上調，但卻未聞吸煙人口有明顯下跌。

額外印花稅辣度更高卻弄巧反拙

另外，現時樓市，某程度上已有比資產增值稅更辣的額外印花稅，購入住宅3年內轉讓，不論價格升跌，也要向政府付稅。如果連額外印花稅也不能遏止港人的入市意欲，為甚麼某程度上「辣度較低」的資產增值稅反而有用？

提到額外印花稅，業內一直有意見認為，措施弄巧反拙，不單沒有成功遏抑樓價，反而令二手市場的放盤減少，在需求持續的情況下推高樓價。資產增值稅也可能有同樣的問題，已持有物業的業主，計算過稅務支出後寧可封盤，令市場放盤減少，反而有可能進一步推高樓價。

說到底，支持樓價高企的結構性原因是供應不足及量化寬鬆，此些因素改變前，以稅務方式遏抑樓價，作用恐怕都不會太大。