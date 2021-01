Netflix熱爆節目《粗口研究》 6大英文粗言穢語逐個解

▲ Netflix節目《粗口研究》難得認真探究英語常用粗口字眼的由來及演變,還有金像影帝尼古拉斯基治主持及演繹。

Netflix共6集的紀錄片《粗口研究》(History of Swear Words)近日熱爆。節目請來奧斯卡影帝尼古拉斯基治(Nicholas Cage)主持奉旨爆粗,由被認為最粗鄙的「Fxxk」說起。到底粗口可以怎樣認真講解追本溯源?

《粗口研究》節目概念,是把英文粗口用認真方法講解,因為大家都只是識講,但從來不知道其起源及演變,有幾多種用法等。此節目請來研究語言的學者講解,再加多位棟篤笑藝人插科打諢談談日常運用,以及即席示範。

▲ 尼古拉斯基治在節目中既講歷史,又有不同方式演繹英文粗話。(劇照)

節目最具號召力的卡士是主持人尼古拉斯基治。「神經刀」影帝演戲夠顛喪,而今回他的角色,就是投入又多變地演繹每一集重點講解的「粗口」,談談各大粗口在流行文化(如電影和歌曲)的運用,整個節目就是務求集學術性和趣味於一身。

這節目共6集,每集20分鐘,分別探討6個英語世界裏最常用的粗口字眼: f**k(幹)、s**t(該X的)、b** ch(婊子)、d**k(雞X)、pu**y(鮑X)及d**n(可惡)。

首集就聚焦用法最多變的「幹」字。學者說「幹」字在14世紀時才開始和性扯上關係,而有說法是,此字起源於中世紀,來自Fornication Under Consent of the King(在國王同意下私通)的縮寫,究竟有沒有根據?

▲ 有研究顯示講粗口跟忍受痛楚能力的關係。(影片截圖)

有研究認知科學的專家說,當一個人說髒話時,體內會產生腎上腺素,這和人在面對恐懼和怒火時會戰鬥或逃跑的反應相同,腎上腺素和血液流動至全身時,讓你更能忍受痛楚。

其中一集,還進行一項把手放進冰桶的挑戰,把多位嘉賓分為兩組,看看可以講粗話,以及不可以講粗話發洩情緒的兩組人,哪組的成員忍受痛楚能力更高,而答案就實在呼之欲出。

此節目也妙用不少流行文化例子,「貼地」呈現粗話在日常生活的應用。不說不知,原來一部荷里活電影若在對白出現超過兩次「幹」字,便會被評為限制級,意即未滿17歲便要由家長陪同入場觀看。

▲ 荷里活最爛口演員排行榜,主演《華爾街狼人》電影的Jonah Hill及里安納度狄卡比奧力壓森姆積遜。(影片截圖)

至於荷里活最「爛口」演員排行榜,首位竟然不是在電影《危險人物》(Pulp Fiction)中講粗口對白講到出神入化的森姆積遜(Samuel L Jackson),而是在電影《華爾街狼人》(The Wolf Of Wall Street)中演里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)手下的Jonah Hill。

同場加映:《再也不見2020》

▲ 森姆積遜在《再也不見2020》偽紀錄片中扮演一名記者。(劇照)

無巧不成話,森姆積遜在另一齣Netflix紀錄片出現了,那就是《再也不見2020》(Death To 2020),而嚴格來說,那是一部偽紀錄片(Mockumentary),由劇集《黑鏡》(Black Mirror)系列的掌舵人Charlie Brooker出品,以暗黑喜劇形式嘲諷2020年的世界大事。

▲ 曉格蘭特在《再也不見2020》偽紀錄片中演一名歷史學家,如此造型肯定教人認不出他來。(網上圖片)

森姆在片中化身記者,還有曉格蘭特(Hugh Grant)突破型佬形象,扮老演歷史學家,當中又配以真實新聞片段,以搞笑及充滿黑色幽默的方式回顧這個沒有多少人想回首、甚至想爆粗回應的一年。