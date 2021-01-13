Netflix熱爆節目《粗口研究》 6大英文粗言穢語逐個解

▲ Netflix節目《粗口研究》難得認真探究英語常用粗口字眼的由來及演變，還有金像影帝尼古拉斯基治主持及演繹。

Netflix共6集的紀錄片《粗口研究》（History of Swear Words）近日熱爆。節目請來奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicholas Cage）主持奉旨爆粗，由被認為最粗鄙的「Fxxk」說起。到底粗口可以怎樣認真講解追本溯源？

《粗口研究》節目概念，是把英文粗口用認真方法講解，因為大家都只是識講，但從來不知道其起源及演變，有幾多種用法等。此節目請來研究語言的學者講解，再加多位棟篤笑藝人插科打諢談談日常運用，以及即席示範。

▲ 尼古拉斯基治在節目中既講歷史，又有不同方式演繹英文粗話。（劇照）

節目最具號召力的卡士是主持人尼古拉斯基治。「神經刀」影帝演戲夠顛喪，而今回他的角色，就是投入又多變地演繹每一集重點講解的「粗口」，談談各大粗口在流行文化（如電影和歌曲）的運用，整個節目就是務求集學術性和趣味於一身。

這節目共6集，每集20分鐘，分別探討6個英語世界裏最常用的粗口字眼： f**k（幹）、s**t（該X的）、b** ch（婊子）、d**k（雞X）、pu**y（鮑X）及d**n（可惡）。

首集就聚焦用法最多變的「幹」字。學者說「幹」字在14世紀時才開始和性扯上關係，而有說法是，此字起源於中世紀，來自Fornication Under Consent of the King（在國王同意下私通）的縮寫，究竟有沒有根據？

▲ 有研究顯示講粗口跟忍受痛楚能力的關係。（影片截圖）

有研究認知科學的專家說，當一個人說髒話時，體內會產生腎上腺素，這和人在面對恐懼和怒火時會戰鬥或逃跑的反應相同，腎上腺素和血液流動至全身時，讓你更能忍受痛楚。

其中一集，還進行一項把手放進冰桶的挑戰，把多位嘉賓分為兩組，看看可以講粗話，以及不可以講粗話發洩情緒的兩組人，哪組的成員忍受痛楚能力更高，而答案就實在呼之欲出。

此節目也妙用不少流行文化例子，「貼地」呈現粗話在日常生活的應用。不說不知，原來一部荷里活電影若在對白出現超過兩次「幹」字，便會被評為限制級，意即未滿17歲便要由家長陪同入場觀看。

▲ 荷里活最爛口演員排行榜，主演《華爾街狼人》電影的Jonah Hill及里安納度狄卡比奧力壓森姆積遜。（影片截圖）

至於荷里活最「爛口」演員排行榜，首位竟然不是在電影《危險人物》（Pulp Fiction）中講粗口對白講到出神入化的森姆積遜（Samuel L Jackson），而是在電影《華爾街狼人》（The Wolf Of Wall Street）中演里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）手下的Jonah Hill。

同場加映：《再也不見2020》

▲ 森姆積遜在《再也不見2020》偽紀錄片中扮演一名記者。（劇照）

無巧不成話，森姆積遜在另一齣Netflix紀錄片出現了，那就是《再也不見2020》（Death To 2020），而嚴格來說，那是一部偽紀錄片（Mockumentary），由劇集《黑鏡》（Black Mirror）系列的掌舵人Charlie Brooker出品，以暗黑喜劇形式嘲諷2020年的世界大事。

▲ 曉格蘭特在《再也不見2020》偽紀錄片中演一名歷史學家，如此造型肯定教人認不出他來。（網上圖片）

森姆在片中化身記者，還有曉格蘭特（Hugh Grant）突破型佬形象，扮老演歷史學家，當中又配以真實新聞片段，以搞笑及充滿黑色幽默的方式回顧這個沒有多少人想回首、甚至想爆粗回應的一年。