【搵工轉行】「特別‧愛增值」計劃3接受申請　每月最多可獲5,800元津貼

下一篇文章
【大灣區】大灣區青年就業計劃即日開展 月薪不少於1.8萬港元
疫情重創本港經濟，不少打工仔面臨失業及開工不足的情況。僱員再培訓局早前推出第3期「特別‧愛增值」計劃，提供免費進修課程，協助失業人士轉型，增加就業機會，學員每月更可獲發最高5,800元的特別津貼。
【大灣區青年就業計劃即日開展 月薪不少於1.8萬港元︰按此】
再培訓局推出新一期「特別‧愛增值」計劃，今次學員名額更增加至20,000個，課程選擇亦增至約450項，當中近半數可網上授課。另外，局方今次把發放津貼的出席率要求由8成下調至6成。
完成「全日制」或「職業技能」課程之學員，局方更會提供一般為期3個月的就業跟進服務，包括就業輔導、工作轉介、入職後跟進等。雖然局方調低發放津貼的出席率要求，但要參與期末評估及獲發畢業證書，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為8成）。此外，全日制「職業技能」課程及就業掛鈎課程學員，須達至8成出席率才可獲提供就業跟進服務。
需要注意的是，每名申請人在第3期「特別計劃」合共可報讀最多4項課程，當中可包括不多於2項全日制「職業技能」課程。正在輪候第2期「特別計劃」課程之申請人，其申請將自動延續至第3期，申請人毋須重新辦理課程申請。申請人亦可按其培訓需要，更改其原來的課程選擇。
報讀要求：
課程選擇：
報讀方法：
申請人需填妥「特別 ‧愛增值」計劃3課程申請表，並提供身份證明文件、學歷證明及工作或專業資格證明。
3個途徑遞交申請︰
特別津貼：
出席率達60%的合資格學員可於課程完結後獲發放特別津貼，每名學員每月可獲發放的津貼額上限為5,800元。
|課程類別
|每日津貼額
|全日制課程
|全日課堂：223元
半日課堂：111.5元
|部分時間制課程
|111.5元
此外，第3期「特別計劃」亦延續「企業包班」安排，支援企業為開工不足或放取無薪假期的僱員提供在職培訓。僱主及僱員均費用全免，出席率達6成的僱員亦可於課程完結後獲發特別津貼。
責任編輯︰曹佩鈞
欄名 : 職場百科