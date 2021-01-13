  • 15°C
香港時間 : 2021113日 (三) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搵工轉行】「特別‧愛增值」計劃3接受申請　每月最多可獲5,800元津貼

個人增值 16:16 2021/01/13

分享：

【搵工轉行】「特別‧愛增值」計劃3接受申請　每月最多可獲5,800元津貼

疫情重創本港經濟，不少打工仔面臨失業及開工不足的情況。僱員再培訓局早前推出第3期「特別‧愛增值」計劃，提供免費進修課程，協助失業人士轉型，增加就業機會，學員每月更可獲發最高5,800元的特別津貼。

【大灣區青年就業計劃即日開展　月薪不少於1.8萬港元︰按此

再培訓局推出新一期「特別‧愛增值」計劃，今次學員名額更增加至20,000個，課程選擇亦增至約450項，當中近半數可網上授課。另外，局方今次把發放津貼的出席率要求由8成下調至6成。

完成「全日制」或「職業技能」課程之學員，局方更會提供一般為期3個月的就業跟進服務，包括就業輔導、工作轉介、入職後跟進等。雖然局方調低發放津貼的出席率要求，但要參與期末評估及獲發畢業證書，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為8成）。此外，全日制「職業技能」課程及就業掛鈎課程學員，須達至8成出席率才可獲提供就業跟進服務。

需要注意的是，每名申請人在第3期「特別計劃」合共可報讀最多4項課程，當中可包括不多於2項全日制「職業技能」課程。正在輪候第2期「特別計劃」課程之申請人，其申請將自動延續至第3期，申請人毋須重新辦理課程申請。申請人亦可按其培訓需要，更改其原來的課程選擇。

報讀要求：

  • 在2019年6月1日或之後失業或就業不足人士，包括被僱主要求放取無薪假期（任何一個月內放取不少於4天無薪假期），或開工不足（提交課程申請當月的受僱或自僱工作只及之前3個月的任何1個月的80%或以下）的人士；
  • 無指定行業或學歷限制，惟必須為香港合資格僱員；及
  • 須符合個別課程的入讀資格

課程選擇：

  • 「職業技能」課程設有281項「全日制」或「部分時間制」的課程，涵蓋28個行業範疇，包括「建造及裝修」、「機電」、「保險」、「中醫保健」、「物流」、「物業管理及保安」、「社會服務」、「健康護理」、「美容」及「金融財務」等行業。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。
  • 「創新科技」課程設有16項「部分時間制」課程，提供跨行業適用的資訊及通訊科技範疇訓練，包括網絡管理、區塊鏈、人工智能及數據分析等。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。
  • 「通用技能」則設有26項「全日制」及「部分時間制」課程，涵蓋普通話、英文、資訊科技應用及個人素養範疇。入讀門檻較其他課程低，僅要求能閱讀簡單中文及英文字母。

第3期「特別・愛增值」計劃課程資料一覽

報讀方法：

申請人需填妥「特別 ‧愛增值」計劃3課程申請表，並提供身份證明文件、學歷證明及工作或專業資格證明。

  • 報名時間：即日起至6月30日
  • 入讀日期：2021年9月30日或之前

3個途徑遞交申請︰

  • 親身遞交︰申請人須帶同申請表及相關證明文件至培訓機構
  • 郵寄︰將申請表及所需文件副本郵寄至培訓機構，並於開課前向相關培訓機構出示文件正本
  • 網上報讀︰申請人可於「愛增值」網頁報讀課程，並於開課前向相關培訓機構出示文件正本

特別津貼：

出席率達60%的合資格學員可於課程完結後獲發放特別津貼，每名學員每月可獲發放的津貼額上限為5,800元。

課程類別 每日津貼額
全日制課程 全日課堂：223元
半日課堂：111.5元
部分時間制課程 111.5元

此外，第3期「特別計劃」亦延續「企業包班」安排，支援企業為開工不足或放取無薪假期的僱員提供在職培訓。僱主及僱員均費用全免，出席率達6成的僱員亦可於課程完結後獲發特別津貼。

第3期「特別‧愛增值」計劃詳情

 

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 職場百科

相關文章

調查：大專畢業生平均入職月薪1.6萬元　醫療及製藥業起薪點最高
2020/12/15
調查：大專畢業生平均入職月薪1.6萬元　醫療及製藥業起薪點最高
2021年10大加薪幅度最多行業一覽
2021/01/08
2021年10大加薪幅度最多行業一覽
疫市下有咩職業受惠？2020年美國最熱門的20個職位
2021/01/04
疫市下有咩職業受惠？2020年美國最熱門的20個職位

最新專欄文章 更多

【大灣區】大灣區青年就業計劃即日開展　月薪不少於1.8萬港元
2021/01/08
【大灣區】大灣區青年就業計劃即日開展　月薪不少於1.8萬港元
2021年10大加薪幅度最多行業一覽
2021/01/08
2021年10大加薪幅度最多行業一覽
【兼職】政府統計處聘訪問員　毋須大學畢業　時薪111元（附申請詳情）
2021/01/08
【兼職】政府統計處聘訪問員　毋須大學畢業　時薪111元（附申請詳情）
【疫市求職】勞工處今起舉辦網上招聘會 合共逾2,500個職位空缺
2021/01/07
【疫市求職】勞工處今起舉辦網上招聘會 合共逾2,500個職位空缺
疫市下有咩職業受惠？2020年美國最熱門的20個職位
2021/01/04
疫市下有咩職業受惠？2020年美國最熱門的20個職位
失業 全日制課程 僱員再培訓局 建造 金融 中醫 無薪假 保安

下一篇文章

【大灣區】大灣區青年就業計劃即日開展　月薪不少於1.8萬港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市求職】勞工處今起舉辦網上招聘會 合共逾2,500個職位空缺
【疫市求職】勞工處今起舉辦網上招聘會 合共逾2,500個職位空缺
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【兼職】政府統計處聘訪問員　毋須大學畢業　時薪111元（附申請詳情）
【兼職】政府統計處聘訪問員　毋須大學畢業　時薪111元（附申請詳情）
2021年10大加薪幅度最多行業一覽
2021年10大加薪幅度最多行業一覽
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢