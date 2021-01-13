▲ 【搵工轉行】「特別‧愛增值」計劃3接受申請 每月最多可獲5,800元津貼

疫情重創本港經濟，不少打工仔面臨失業及開工不足的情況。僱員再培訓局早前推出第3期「特別‧愛增值」計劃，提供免費進修課程，協助失業人士轉型，增加就業機會，學員每月更可獲發最高5,800元的特別津貼。

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再培訓局推出新一期「特別‧愛增值」計劃，今次學員名額更增加至20,000個，課程選擇亦增至約450項，當中近半數可網上授課。另外，局方今次把發放津貼的出席率要求由8成下調至6成。

完成「全日制」或「職業技能」課程之學員，局方更會提供一般為期3個月的就業跟進服務，包括就業輔導、工作轉介、入職後跟進等。雖然局方調低發放津貼的出席率要求，但要參與期末評估及獲發畢業證書，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為8成）。此外，全日制「職業技能」課程及就業掛鈎課程學員，須達至8成出席率才可獲提供就業跟進服務。

需要注意的是，每名申請人在第3期「特別計劃」合共可報讀最多4項課程，當中可包括不多於2項全日制「職業技能」課程。正在輪候第2期「特別計劃」課程之申請人，其申請將自動延續至第3期，申請人毋須重新辦理課程申請。申請人亦可按其培訓需要，更改其原來的課程選擇。

報讀要求：

在2019年6月1日或之後失業或就業不足人士，包括被僱主要求放取無薪假期（任何一個月內放取不少於4天無薪假期），或開工不足（提交課程申請當月的受僱或自僱工作只及之前3個月的任何1個月的80%或以下）的人士；

無指定行業或學歷限制，惟必須為香港合資格僱員；及

須符合個別課程的入讀資格

課程選擇：

「職業技能」課程設有281項「全日制」或「部分時間制」的課程，涵蓋28個行業範疇，包括「建造及裝修」、「機電」、「保險」、「中醫保健」、「物流」、「物業管理及保安」、「社會服務」、「健康護理」、「美容」及「金融財務」等行業。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。

「創新科技」課程設有16項「部分時間制」課程，提供跨行業適用的資訊及通訊科技範疇訓練，包括網絡管理、區塊鏈、人工智能及數據分析等。個別課程設有入讀資格，課程由不同的培訓機構提供。

「通用技能」則設有26項「全日制」及「部分時間制」課程，涵蓋普通話、英文、資訊科技應用及個人素養範疇。入讀門檻較其他課程低，僅要求能閱讀簡單中文及英文字母。

第3期「特別・愛增值」計劃課程資料一覽

報讀方法：

申請人需填妥「特別 ‧愛增值」計劃3課程申請表，並提供身份證明文件、學歷證明及工作或專業資格證明。

報名時間：即日起至6月30日

入讀日期：2021年9月30日或之前

3個途徑遞交申請︰

特別津貼：

出席率達60%的合資格學員可於課程完結後獲發放特別津貼，每名學員每月可獲發放的津貼額上限為5,800元。

課程類別 每日津貼額 全日制課程 全日課堂：223元

半日課堂：111.5元 部分時間制課程 111.5元

此外，第3期「特別計劃」亦延續「企業包班」安排，支援企業為開工不足或放取無薪假期的僱員提供在職培訓。僱主及僱員均費用全免，出席率達6成的僱員亦可於課程完結後獲發特別津貼。

第3期「特別‧愛增值」計劃詳情

責任編輯︰曹佩鈞