▲ 股壇新手入門 2021年勿失投資良機

2020年雖然驚心動魄，但美股市場有多隻倍升股跑出，包括：Tesla（美︰TSLA）股價暴漲743.4%、ETSY（美︰ETSY）股價上漲301.6%等等。不過，即使錯過了去年的投資機會也沒關係，因為新一年意味着新的投資機會將會來臨，但問題是你準備好迎接這些機會了嗎？

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愈早購買 愈多機遇

很多人認為買賣股票是一件麻煩事，也會被股票市場的波幅嚇怕，所以往往在入市機會出現時猶豫不決，錯過機會後卻飲恨後悔。其實想利用投資達到資產增值，並沒有想像中那麼困難及複雜。

隨着科技進步，現在買賣股票程序已經變得非常簡便，只需使用一個股票交易App，一切買賣交易就在彈指之間。現時，坊間有各式各樣的投資平台可供選擇，投資者只需按需要和喜好選用最適合自己的投資平台。

對於股壇新手而言，一個簡單易用的股票交易App是最佳選擇，更可考慮選用有社群交易功能的平台，以追蹤投資成績出眾的投資者，了解他們的投資組合，從中吸收經驗。

比較收費 善用投資平台

股票市場有高低起伏是常事。如果不想經常花時間查看股價的話，現時不少交易平台都有限價盤功能，可預先指令證券行按特定價位執行交易。現時市場上有一些$0佣金交易平台，能大大降低投資者每次交易成本，讓投資新手們可從實戰中學習。另外，相比各大銀行，香港證券行的存倉費一般較低，甚至免存倉費，投資新手們亦可考慮採取長綫持有策略應對短暫波幅。

不論採取何種投資策略，只要在事前做足功課，認清目標，就能調整好心態應對未來的各種可能。進入2021年，新一輪投資機會即將到來，愈早開始部署將能捕捉愈多機遇。新一年是時候踏出第一步，不要再錯失投資增值的良機！

本文章所載的資料並不構成投資的意見或建議。在作出任何投資決策前，您應考慮自己的財務狀況、投資目標及經驗、風險承受能力及理解相關產品的性質和風險的能力。您亦可尋求獨立專業顧問意見。

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SoFi Hong Kong是香港$0佣金證券交易程式，同時是香港證監會持牌券商，平台提供零佣金、零平台費及零託管費交易。SoFi總部位於美國加州三藩市，是美國最大、發展最快的金融科技公司之一，全球有超過100萬位會員。