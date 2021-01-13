【中電消費券】中電派100元消費券 80萬低用電量、劏房及長者戶受惠（附商戶及食肆名單） 精明理財 11:55 2021/01/13 分享： ▲ 【中電消費券】中電派100元消費券 80萬低用電量、劏房及長者戶受惠（附商戶及食肆名單） 為帶動消費及資助弱勢社群，中電推出總值逾8,000萬港元的中電消費券計劃，為期6個月。由今年1月1日起，向合資格人士派發100港元消費券，惠及約80萬個家庭。 【食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）︰按此】 合資格人士︰ 低用電量住宅客戶（2019年全年每期電費帳單，平均用電量不多於500度） 享有長者電費優惠的客戶 10,000個劏房住戶（經由參與計劃的中電社區夥伴提名） 如何獲得消費券？ 由今年1月1日起，合資格客戶將收到隨2021年第一張電費帳單一併寄出的總值100港元消費券。選用電子帳單的客戶亦將以郵寄方式收到消費券。 所有合資格客戶將於2021年2月底或之前收到消費券 劏房戶則會透過與中電合作協助劏房戶的社區夥伴派發 另外，消費券為期6個月，客戶憑券可於2021年6月30日或之前到參與計劃的零售商店和食肆内使用。 參與計劃的商戶及食肆名單 責任編輯︰曹佩鈞 欄名 : 生活理財 相關文章 【新冠疫苗】疫苗副作用保障計劃一覽 免費以外也要留意保障期 2021/01/12 【新冠疫苗】疫苗副作用保障計劃一覽 免費以外也要留意保障期 【N無津貼】第二輪N無津貼1月4日起接受申請 料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額） 2020/12/29 【N無津貼】第二輪N無津貼1月4日起接受申請 料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額） 【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結） 2021/01/12 【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結） 最新專欄文章 更多 【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結） 2021/01/12 【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結） 【長者優惠】2元乘車優惠門檻降至60歲 須登記個人八達通 最快2022年首季實施 2021/01/11 【長者優惠】2元乘車優惠門檻降至60歲 須登記個人八達通 最快2022年首季實施 【出糧戶口】新年轉用出糧戶口 邊間銀行提供定存特惠年息？ 2021/01/05 【出糧戶口】新年轉用出糧戶口 邊間銀行提供定存特惠年息？ 【N無津貼】第二輪N無津貼1月4日起接受申請 料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額） 2020/12/29 【N無津貼】第二輪N無津貼1月4日起接受申請 料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額） 【環保回收】推動膠樽回收 現金回贈+配套不可缺 2020/12/25 【環保回收】推動膠樽回收 現金回贈+配套不可缺 弱勢社群 用電量 中電 電費