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【中電消費券】中電派100元消費券　80萬低用電量、劏房及長者戶受惠（附商戶及食肆名單）

精明理財 11:55 2021/01/13

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【中電消費券】中電派100元消費券　80萬低用電量、劏房及長者戶受惠（附商戶及食肆名單）

為帶動消費及資助弱勢社群，中電推出總值逾8,000萬港元的中電消費券計劃，為期6個月。由今年1月1日起，向合資格人士派發100港元消費券，惠及約80萬個家庭。

【食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）︰按此

合資格人士︰

  • 低用電量住宅客戶（2019年全年每期電費帳單，平均用電量不多於500度）
  • 享有長者電費優惠的客戶
  • 10,000個劏房住戶（經由參與計劃的中電社區夥伴提名）

如何獲得消費券？

  • 由今年1月1日起，合資格客戶將收到隨2021年第一張電費帳單一併寄出的總值100港元消費券。選用電子帳單的客戶亦將以郵寄方式收到消費券。
  • 所有合資格客戶將於2021年2月底或之前收到消費券
  • 劏房戶則會透過與中電合作協助劏房戶的社區夥伴派發

另外，消費券為期6個月，客戶憑券可於2021年6月30日或之前到參與計劃的零售商店和食肆内使用。

參與計劃的商戶及食肆名單

 

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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