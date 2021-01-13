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腕錶維修保養要嚴選地方　專業技師經驗老到幫到手

博客 15:48 2021/01/13

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平日大家買錶除了到品牌專門店，也有不少人喜歡到錶行，最大好處是品牌的選擇多，讓你一次過可以試盡多個品牌的產品，但售後服務又如何？手錶要維修不是終須拿到品牌的維修中心嗎？

答案是「不」！因為有錶行為了提供更完善的一條龍服務，就投資了7位數字的專業儀器，讓客人可享一站式的專業保養及維修服務，說的就是剛於中環落成的東方表行腕錶維修服務中心

錶匠使用的腕錶維修工作台亦特別從瑞士訂製及空運到港，符合人體工學。（官方圖片）

維修中心是按照嚴格的瑞士及德國製錶標準而建立，更獲當地的製錶專家團隊承認，確保符合頂級的製錶規格，更成為Nomos Glashutte的香港指定維修中心。

密封測試儀可以測試腕表的防水功能。（官方圖片）

全自動超聲波清洗機用作清潔手錶上的塵埃及污漬，以至零件上的潤滑油。（官方圖片）

內裏設備齊全，更特別從海外購置如自動超聲波清洗機、密封測試儀及石英機芯功能指數計等的高科技儀器，即使是錶匠使用的腕錶維修工作台，亦是從瑞士訂製，為使規格不會跟各大高級腕錶品牌有別。

維修中心的師傅個個經驗老到，擁有逾40年維修高級腕錶經驗的劉師傅，更幾乎沒有壞錶難到他。（官方圖片）

維修中心接受不同品牌或在東方表行以外購買的手錶，就連古董錶的維修保養都可以幫到你，因為在這裏工作的師傅個個經驗老到，年資平均達20年以上，大部分曾服務於知名高級腕錶品牌的維修中心，當中擁有逾40年維修高級腕錶經驗的劉師傅更是鎮場之寶，大家可以放心將愛錶交低。

完成維修後，手錶會被放置在自轉儀內進行最少8小時測試，以確保手錶在不同角度均能準確運行。（官方圖片）

大家經常問到手錶的保養貼士，首先要知道手錶不是有問題才拿去維修，定期的抹油、檢查或消磁等的保養，反而可以延長手錶的壽命。

維修中心特設讓客人休息的等候位置。（官方圖片）

地址︰中環皇后大道中50-52號陸佑行2樓204-205室（2555 6016）

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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