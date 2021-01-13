KiKi麵店推賀年糕點早鳥優惠　憑BoC Pay付款吉野家買滿$40即減$10

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【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. KiKi麵店：賀年糕點早鳥優惠
由即日起至1月24日，KiKi麵店推出賀年糕點早鳥優惠。在優惠期內，購買KiKi 台灣桂圓黑糖年糕／KiKi 台灣櫻花蝦蘿蔔糕，只需108元（原價118元）。KiKi麵店亦推出一套兩款的特色賀年糕點禮盒裝，亦只需208元（原價228元）。
領取時間︰即日起至2月11日
分店一覽︰
KiKi 麵店（KiKi 茶）中環店
KiKi 麵店（KiKi 茶）尖沙咀店
「KiKi 茶 @ 茶.米」金鐘店
「KiKi 茶 @ 茶.米」九龍灣店
2. BoC Pay：吉野家買滿$40即減$10
由即日起至2月10日，到任何一間吉野家消費滿$40，用BoC Pay付款即減$10。
每人每日只限享用優惠一次。優惠設有名額限制，先到先得，額滿即止。落單前記得出示BoCPay版面。
3. 鴻福堂︰$200/6包、$300/10包自家湯
由即日起至1月22日，於鴻福堂分店可以優惠價$200購買價值$56之自家湯包（總值：$336），更可用優惠價$300購買價值$56之自家湯包（總值：$560）。
留家抗疫湯水推介
需要注意，不包括花膠響螺煲竹絲雞湯、花膠海底椰川貝百合豬腱湯及附湯料的自家湯。數量有限，售完即止，只限現貨銷售。
撰文：hket小編
欄名 : 今日優惠精選