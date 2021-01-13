UGG開倉優惠 精選鞋履低至3折 精明理財 09:00 2021/01/13 分享： 由即日起至1月17日，On The List進行UGG開倉優惠，多款鞋款低至3折發售。 今次優惠在On The List網店以及門市同步進行。如想親臨門市選購，要先到On The List網站登記成為會員。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 地址︰中環都爹利街6號印刷行地下 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 海港外賣優惠 6人龍蝦鮑魚餐$880 2021/01/12 海港外賣優惠 6人龍蝦鮑魚餐$880 Pizza Hut星期一至五 指定大批外賣自取$98 2021/01/12 Pizza Hut星期一至五 指定大批外賣自取$98 天仁茗茶指定分店913黑糖珍珠鮮奶茶$25 鴻福堂豬腳薑醋禮卡62折 2021/01/12 天仁茗茶指定分店913黑糖珍珠鮮奶茶$25 鴻福堂豬腳薑醋禮卡62折 【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！ 精選5大新春盤菜 2021/01/11 【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！ 精選5大新春盤菜 陸金所香港推好友推薦計劃 成功推薦享$200 HKTV mall電子購物禮券 2021/01/11 陸金所香港推好友推薦計劃 成功推薦享$200 HKTV mall電子購物禮券 開倉 著數優惠 鞋履