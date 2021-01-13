由記者到兩間鞋店老闆　HOAX專攻高性價比上班族男鞋

疫情下，百業蕭條，市面不少店舖出現空置，但正所謂「有危才有機」，曾經當上記者的Julian，11年前離開傳媒行業開設HOAX男裝鞋店，以性價比高的皮鞋在市場上穩佔一席位，今年更準備再下一城開設第3間分店，打破一貫男人錢難賺的定律。

▲ HOAX一手由Julian創立，開業10年，今天在尖沙咀和銅鑼灣擁有兩間店舖，今年準備在尖沙咀另一商場開設第3間分店，被問到是否儲到一班熟客？他笑說：「如果單靠熟客我們就完了很久，所以我們要做到同一款鞋，要有不同price range，給男士多點選擇才是我們的生存之道。」（攝影：湯炳強）

常言看男人一身行頭，手錶和皮鞋是兩大指標，當中可以想像得到一對造工優良的皮鞋有多重要，但惟獨是市面上來自歐洲著名品牌的皮鞋動不動就要六、七千元起，甚至過萬元一對，試問有又幾多位打工仔可以負擔得來？

因此，HOAX的出現，可說是為這個市場空隙提供了一個填補的機會。身為創辦人的Julian不諱言就是因為11年前留意到市場上有著這個空隙，而造就了HOAX的出現。

自己大學讀語言出身，但因為喜歡音樂、電影和流行事物，於是畢業後去了報章做外國娛樂的新聞記者，之後轉戰雜誌，而太太則從事時裝批發工作，適逢父親患病，需要多一些金錢，既然太太有著批發成衣和鞋履經驗，自己又覺得香港男裝鞋市場上一直存有空隙，於是把心一橫開設自己的店舖。

▲ 永遠不會出錯的Oxfords Shoes，來自西班牙的皮鞋品牌Berwick，鞋底用了Good Year縫線技術生產，加上extra-light鞋底，是上班族的首選。（$2,299/（攝影：湯炳強）

▲ Extra-light鞋底加上Goodyear縫線技術。（攝影：湯炳強）

▲ Monkstraps是男裝皮鞋中另一個長青的款式，顏色方面同樣由工匠用人手掃刷上。（$2,699/攝影：湯炳強）

的而且確，男裝鞋性價比高的中價市場長期處於真空期，雖然Julian說今天多了競爭對手，但HOAX的出現，正好是當時Dior Homme設計師Hedi Slimane以extra slim服裝一統天下的年代，Julian就是看中這商機而得以站穩腳步。

還記得當年要買對皮靴都要七、八千元，市面選擇又不多，只有Joyce和Lane Crawford。那時正好是Hedi Slimane大紅的年代，男生們都希望找尋一對皮鞋可以配襯當時超級窄身的服裝，我在當時日本的男裝雜誌例如《Men's Non-No》上看到很多鞋款和皮鞋品牌，於是飛往日本的trade show將他們的品牌引入香港。

▲ HOAX其中一個最暢銷的品牌來自日本關西的RAD by RAUDI，賣點在於每對鞋用人手掃刷上染料，因此每對皮鞋表面絕不一樣，而且亦用上著名的Vibram防滑鞋底，加上售價合理，難怪是店中最受歡迎的品牌。（$1,599/（攝影：湯炳強）

▲ Vibram防滑鞋底。（攝影：湯炳強）

從前大家都說要和日本人做生意，首要的是要得到他們的信任才可以合作，當中Julian有沒有這方面的困難？

這方面反而沒有，因為參加trade show的日本品牌，目的都希望能夠將產品外銷，又或是增加銷售點，所以入貨方面沒有太大難度，可惜的是日本經濟近年下滑得要緊，trade show的規模亦不大如前。

不可以只做熟客生意

現在Julian擁有兩間店舖，所引入的皮鞋品牌超過10個，除了日本外，亦有西班牙，甚至來自英國的百年老字號，儼如一個男鞋王國，好不威風，但箇中的喜樂和困難，相信只有Julian自己才會懂得。

開業10年，開心的是我沒有想過一些品牌從我手中可以引入，例如一些過百年的英國皮鞋品牌，從前這些品牌只可以在置地廣場或Lane Crawford裏可見，更開心的是我引入後，居然又有顧客喜歡和購買。 因此，每年我除了會去trade show兩次外，亦會順道落當地的鞋廠打個招呼。此外，更在自家系列的品牌裏能夠得到Vibram（著名的防滑鞋底）首肯答應使用。

▲ 來自英國品牌Loake的loafers，是店舖其中一款最暢銷的鞋款。（$2,799/攝影：湯炳強）

那麼，困難的地方是甚麼？男裝鞋的款式來來去去離不開幾款，又如何吸引消費者？

要經營鞋店，這一行最困難的可說是入貨，鞋店不同時裝店，時裝店裏某一件貨暢銷可以立時補貨，但鞋店則絕對不可以，因為品牌廠商根本就沒有存貨，要補貨，生產期加上寄運最少3至4個月，到貨時潮流可能已過，所以入貨時我們要看得很準確。 至於如何保持新鮮感和吸引新的顧客，我想並不是單靠鞋款，就以最暢銷的Oxfords鞋款為例，相同的鞋款，我們有多個品牌和price range可供選擇，售價由$1,500至$4,000都有，目的就是希望顧客體驗了初階鞋款後，想更進一步體驗舒適度更高的同款皮鞋，來到這裏我們都有很多選擇。 其實作為一間鞋店的負責人，我可以說有一樣不變的事實就是愈是售價昂貴的皮鞋，舒適程度就愈高，手工和皮料更好，這是不爭的事實。

▲ 創立於1873年英國的皮鞋品牌Sanders，就連Thom Browne的皮鞋都是找他們代為生產，但價錢比Thom Browne更便宜，不少鞋款現正接受預訂。（$2,599起/（攝影：湯炳強）

疫情下的改變

面對疫情，全球各行各業飽受影響，HOAX和皮鞋廠商也不例外，Julian除了步步為營外，亦趁著商場大幅減租，準備在尖沙咀區開設多一間店舖。

當年我在漆咸道開地舖，正值自由行高峰期，漆咸道屬尖沙咀外圍地區租金都要索價至每月七、八萬元，非常瘋狂，於是我們決定搬進商場，現在來到疫情並不是每個商場都肯減租，但適逢有商場邀請，同時又難得的是租金合理，於是準備今年5月會在尖少咀同區開多一間分店，新店亦會多一些嘗試會有服裝供應。至於online方面，雖然暫時佔整體業績不多，但對銷售方面是有點幫助的。 我發現網購的人，能令他們有衝動購物的都離不開兩個情況，一是市場上購賣不到、二是售價要好平，我們會循著這方向去做。此外，從網購渠道中可見澳門和台灣顧客佔多數，可見這兩地的消費者非常缺乏中價皮鞋選擇。

不過，令人啼笑皆非的地方亦隨著網購而來。Julian笑著說：

有一次郵寄一對皮鞋去澳門，這對皮鞋表面是經鞋匠用人手逐一掃色製成，當顧客收到後竟然投訴我寄一對舊鞋給他！

由此可見，很多男生仍對自己所穿的皮鞋一竅不通，HOAX的出現就正好為他們提供一個最佳的「上課」地方。

產品查詢：2788 2078