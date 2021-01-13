▲ 晨星亞洲股票市場展望報告 重點行業首選股率先睇

晨星（Morningstar）發布《2021年第一季亞洲股票市場展望報告》，分析本年首季亞洲市場的各行業的走勢，並列出8隻首選行業的股份。

通訊服務和周期性消費行業

晨星認為，中國政府的反壟斷方針對於以產品為基礎的遊戲公司而言影響甚微，但對於出現壟斷行為的互聯網公司則帶來收緊監管的信號，阿里巴巴的經營風險比京東或騰訊更負面，而對其財務造成的影響則取決於後續的執法行動。

同時，鑑於澳門博彩業於2020年的基數較低，加上中國大陸與澳門政府實施刺激消費的政策，晨星預計澳門博彩總收入將於2021年大幅反彈。

金融行業

隨着政府向商界（尤其是對中小企業）的支援近尾聲，銀行的不良貸款比率有機會回升。晨星認為目前股價已反映市場對資產質素的擔憂，因此對2020年及2021年全年的信貸成本預測維持不變。隨着經濟狀況改善的跡象成為2021年第一季度的主要催化劑，晨星認為新加坡及香港銀行股值得投資。

科技行業

晨星預測智能手機競爭將在未來數季內變得更激烈，憂慮智能手機的生產可能超出最終需求，導致在不久的將來出現庫存調整。晨星建議繼續關注智能手機組件和半導體供應商的長期增長，這些供應商將會是5G技術普及的受益者。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，雖然中美關係很可能持續緊張，並且對亞洲市場構成風險，但相信拜登當選總統後，美國所採取的多邊外交政策會較易預測，減低市場不確定性。她提醒，美國市場估值偏高可能為亞洲市場帶來阻力，因為疫苗供應和接種率、低利率環境及進一步的財政刺激措施等多項正面因素已反映在股價。她又補充，亞洲市場可能會受適度調高的盈利預測所支持。

責任編輯︰陳啟昌