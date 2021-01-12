▲ AIA︰疫情下近4成人曾動用退休儲備

新冠肺炎病肆虐全球，對社會造成重大影響，包括不少人的退休部署。友邦（AIA）香港今日公布第12期的「AIA理想退休生活調查」，發現逾5成受訪者受疫情衝擊導致收入減少，近4成曾動用退休儲備維持日常開支。同時，港人退休儲備缺口中位數達增至223萬元，為該調查進行以來的新高。

調查於去年10月19日至10月29日進行，透過網上問卷及面對面形式訪問1,000名年齡介乎18歲至65歲及最少擁有一個強積金帳戶的在職港人，以探討在職港對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。

儲備缺口再創新高 達223萬港元

調查發現，55%受訪者表示疫情期間收入減少，38%曾動用退休儲備維持日常開支。AIA發現，經計算後，退休儲備不足人士的儲備缺口再創新高，中位數達223萬元。另外，有61%受訪者表示疫情令退休計劃延遲。

疫情未驅使市民增強醫療保障

調查顯示，高達81%受訪者認同疫情突顯醫療保障的重要性，但當中近七成人（67%）在疫情間並無增加醫療保障，結果顯示受訪者未有採取實際行動應對。

至於退休醫療部署方面，28%受訪者不懂或無為退休醫療開支作預算，數據與上期調查（26%）相若，可見疫情亦未喚醒大家對長遠退休醫療的關注和準備。

留家抗疫增理財時間

此外，調查發現留家抗疫增加市民處理投資及財務的時間及機會，36%受訪者指多了時間理財；逾兩成受訪者增加投資交易的次數（22%）及增加了投資金額（20%）。

部分受訪者雖萌生投資創富的念頭，但對投資前景不確定，51%受訪者表示想投資但有疑慮，主要原因包括︰擔心投資出現虧損（62%）、擔心疫情會持續影響經濟及投資市場（50%）及缺乏理財知識或專業意見（29%）。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

責任編輯︰陳啟昌