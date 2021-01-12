▲ 【食物援助】一文睇晒！食物援助計劃申請資格及方法（附申請連結）

面對新冠肺炎及經濟衰退兩大因素夾擊，本港失業率高企，失業人士若無法在短時間內尋得新工作，或需動用積蓄過活。坊間有不少機構提供食物援助計劃，為失業或就業不足人士提供免費食物，或可解決燃眉之急，服務期由3至12個月不等。

【第二輪N無津貼1月4日起接受申請（附申請資格及入息限額）︰按此】

賽馬會「逆境同行食物援助計劃」－4個食物援助服務

賽馬會早前推出「賽馬會逆境同行食物援助計劃」，為2020年2月或之後，因受疫情影響而現正失業或就業不足的人士及家庭，提供食物援助。現時計劃提供4個不同服務，均可透過官方網頁或熱綫申請，詳情可瀏覽此網站。

「自在食」速凍餐自助提取機服務 服務 合資格人士可憑會員卡到食物提取機，領取速凍餐 援助期 最少3個月，最長1年

申請超過1年，需由專業社工作需要評估 負責機構及服務地區 惜食堂：觀塘、 深水埗、油尖旺（大角咀） 、北區（粉嶺） 、屯門及元朗

「煮飯食」食物包服務 服務 提供食物包援助服務，須於預約時間到指定服務地點領取 包括基本糧食（米、麵條、罐頭以及超市現金券）

可因應受助者的需要（如長者、嬰兒/幼兒、少數族裔人士）提供合適的食物 援助期 8星期 負責機構及服務地區 聖雅各福群會：港島及離島、九龍城、觀塘、深水埗、黃大仙、油尖旺、葵青、荃灣及西貢（坑口及將軍澳）

香港婦聯︰屯門、大埔、北區、沙田及西貢（市中心）

保良局︰元朗（包括天水圍）

「趁熱食」熱食飯盒服務 服務 由社區廚房每天製作熱食飯盒

逢星期一至五於指定時間內到指定服務地點領取 援助期 12個月 負責機構及服務地區 齊惜福：中西區、觀塘、深水埗、黃大仙、九龍城、油尖旺、荃灣、葵青（葵涌）、沙田、西貢（坑口及將軍澳） 、北區、屯門及元朗（天水圍）

「馬上食」網上點餐服務 服務 於指定外賣平台開啟服務戶口

按該星期所得的指定資助額從外賣平台的餐廳選擇飯餐

可選擇自取或送遞服務 援助期 8星期 負責機構及服務地區 聖雅各福群會 ： 港島、離島及新界（葵青、荃灣、沙田、西貢坑口及將軍澳、大埔、北區、屯門及元朗）

香港基督教服務處 ： 九龍區（九龍城、觀塘、深水埗、黃大仙及油尖旺）及西貢市中心

除了賽馬會的食物援助計劃外，社署亦有撥款予多間非政府機構，為市民提供食物援助服務，以下為其中4個計劃。

聖雅各福群會－眾膳坊食物銀行

食物援助內容 主要提供乾糧等食物（米、麵、罐頭及奶粉） 對象 低收入家庭、失業人士、生活遇突變人士及露宿者 服務地區 荃灣及葵青、中西南及離島區、東區及灣仔區 援助期 最長8星期 申請方法 預約見面及連同身份證明文件、地址證明、入息證明、銀行存摺或銀行月結單及其相關文件申請 聯絡方法 致電至2975 8777／電郵至foodbank@sjs.org.hk

東華三院－善膳堂

食物援助內容 米、粉麵、罐頭食品、餅乾、麥皮、雞蛋、嬰兒奶粉、新鮮菜肉劵及熱食等 對象 失業、低收入人士、新來港人士、露宿者、遭逢突變而有即時經濟困難人士，以及未受惠於早前紓困措施人士 服務地區 深水埗 援助期 最長8星期 申請方法 前往東華三院營運點提出申請，或可經社會福利署或夥機構的社工轉介申請 聯絡方法 致電至2142 4222／

電郵至food-for-all@tungwah.org.hk

香港聖公會福利協會－恩澤膳

食物援助內容 米、副糧、罐頭、水果、熱食、嬰兒食品及個別需要的營養餐等 對象 香港居民，失業、新到港人士、露宿者、從事低收入工作、遭逢突變或家庭發生即時經濟困難 服務地區 屯門區、九龍城及油尖旺區 援助期 最長8星期 申請方法 填寫「服務申請表」，並提交申請人及家人的身份證明文件、近2個月之住址證明文件及同住所有家庭成員最近6個月之收入證明文件（包括家庭經濟支柱）及資產證明文件，接受評估人員面見以作審批。 聯絡方法 屯門區︰致電至2668 8708或電郵至bf@skhwc.org.hk

九龍城及油尖旺區︰致電至2336 2238或電郵至bfkc@skhwc.org.hk（九龍城及油尖旺區）

保良局－天朗膳糧坊

食物援助內容 乾糧如米、麵、餅乾、超級市場現金券及熱餐券 對象 居住於元朗和天水圍區之香港居民，在食物開支上有實際困難的人士或家庭或面對突然經濟困難的人士或家庭 服務地區 元朗區 援助期 最長8星期 申請方法 申請者需填妥申請表格、帶同申請者及其同住家庭成員之身份證明文件、最近6個月的住址證明文件及租約/租單、收入及資產證明文件。 聯絡方法 致電至2658 1511

責任編輯︰曹佩鈞