▲ 【美股分析】去年大漲11倍的蔚來 曾一度接近破產邊緣 他是如何走出ICU的？

蔚來汽車（美：NIO）在2020年的升幅達1,112%，但在暴升前卻一度接近破產。這家公司如何能從ICU（深切治療部）走出來？

狂燒百億險破產

蔚來汽車由易車網創辦人李斌、汽車之家創辦人李想，還有京東劉強東在2014年11月共同創立，早在2018年已在美國掛牌上市，當時已被冠以「中國版Tesla」的光環。不過，隨後由於中國車市陷入低潮期，不單新能源車銷情受挫，傳統燃油汽車亦不見得好過，所以在2019年不單經營困難，蔚來的股價亦跌入低潮。

新能源車補貼退坡打擊了銷量，加上當時又碰上汽車電池冒煙、起火事件，需要召回4,800輛車，已令人擔心經營狀況。對比Tesla成立15年，累計虧損才達50億美元，蔚來創立4年已虧損57億美元，而且剩餘資金不多，在2019年6月現金只有約3.5億美元。因此，股價在9月底公布季績後持續尋底，10月低見1.19美元，較IPO價6.25美元，大跌超過8成。

在市場憂慮下，蔚來汽車董事長李斌解釋：「公司實際虧損220億元人民幣，其中有100億元都是發生在研發上」。蔚來當時擁有4,000多項專利，而換電服務業務擁有超過500項專利，看來的確投入不少錢做研發。

升級服務拉升銷量

為了扭轉垂死局面，蔚來在服務上作出大優化，包括為客戶提供包括充電車、救援車道路救援、專員上門取送車進行維修、保養、充電在內的一系列服務。更重要是「雙免政策」，即首任車主提供不設期限、不限里程地享有終身免費質保服務，同時還提供免費換電服務，解決了車主的對續行及保養的主要擔憂（在2020年10月11日後下大訂的首任車主已不再享有終身免費換電服務）。

此外，在購車方面，亦推出「3年0息金融方案」、「5年低息金融方案」、「電池租用」、「分期貸」等多種優惠，令到潛在車主購買力得到更大釋放。

在推出終免政策後，市場亦存在爭議，認為長遠成本太高（去年更改條款證明只是短期救亡策略），但蔚來實在太有必要拉高銷量，因為與一般車廠不同，蔚來只做設計，生產是由安徽江淮汽車代工，而蔚來會補償江淮的營運虧損。因此，銷量拉不上，達不到規模效益，是要賣一輛蝕一輛，這個風險因素更清楚寫明在蔚來公告。

截至2019年12月31日，蔚來已向江淮汽車給付6.04億元人民幣，其中包括2018年3.33億元人民幣的虧損補償，及2019年2.71億人民幣的生產及處理費用。

蔚來社區成差異化關鍵

在新服務及營銷方案出台後，蔚來的銷量得以回暖，並創出新高。值得留意的是，蔚來大翻盤功臣是用戶給力，而這歸功於蔚來成功打造出高黏性的用戶群體，至於凝聚一班蔚來車主或潛在客戶的載體是「蔚來社區App」。

蔚來社區是一個給蔚來粉絲社交、分享及吐槽的App，絕大部分內容還是關於蔚來和產品本身。蔚來社區App內亦能預約試車、買車，並且有NIOLife商城，提供美食、服飾、家居、運動、箱包等各類商品，註冊用戶超過120萬，日活躍用戶超過10萬（截至2020年底，蔚來累計總交付量其實只得7.6萬輛）。

▲ 蔚來社區App的註冊用戶超過120萬。

高質朋友圈入場券

不過，蔚來社區App絕不是一個簡單車主會，而是蔚來粉絲生活圈，並且不少均屬於中上層級別用戶（蔚來的車價與Tesla比，並不平甚至更貴），經常分享車主日記及體驗文，也有些普通社交平台般的純生活分享。創辦人李斌及聯合創辦人秦力洪也活躍於蔚來社區App及綫下活動。

由於不同地區社群會不時舉辦活動，如普通興趣活動或義工團，所以買蔚來某程度是「高質朋友圈」的入場券，變相吸引到想快速擴闊朋友圈，或想找同一個生活品味層面的人加入。

成功營運用戶社群對銷售亦有幫助，在疫情期間，有近7成新車銷量是由舊用戶推介，疫情緩和後也達4成。剛在1月9日，蔚來舉行的「NIO Day 2020」活動就有不少義工參與，另外部分表演隊伍也是車主報名後再選出來的。

▲ 蔚來在剛過去的「NIO Day 2020」，公布Nio ET7純電動房車。

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獲國策支持及補貼

此外，幫蔚來翻身的，不少得政策給力，2020年4月出台的新能源汽車補貼政策多了一條新限制「新能源乘用車補貼前售價須在30萬元及以下，但支持換電的車輛不受此規定限制」，由於蔚來是換電車型，所以不受影響，亦因此換來了喘息及增長空間。

同月蔚來獲得合肥國資背景等戰略投資者注資70億元人民幣緩解資金短缺憂慮，加上中國汽車銷情進入拐點，蔚來股價才跟隨Tesla起飛至今。

蔚來經營狀態可說由ICU轉到普通病房，但股價已急升，未來點走？仍離不開銷量增長、擴產，以及可能不斷的融資。

蔚來目前3款主力車型都是SUV，新出的是轎車可以填補車款缺口。此外，深化用戶營運及加速轉化也是關鍵。繼續看每月的新能源車銷量排名榜吧！

（筆者持有蔚來股票）

【原文︰蔚來汽車是如何浴火重生？】（收費文章）