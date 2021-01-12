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【收息之選】低息環境持續　專家薦5大收息工具可吼（附收息股推介）

收息攻略 18:46 2021/01/12

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美國聯儲局預料維持低利率政策直至到2023年，持續低息的環境下，投資者要為財富增值，或要考慮銀行存款收息以外的選擇。踏入新一年，食息一族以收息為目標，有哪些投資工具可留意？

【詳解為何分紅壽險比銀行定存更有競爭力：按此

1. 外幣定存

中國通海資產管理私人客戶顧問服務總監張佩儀表示，現時銀行港元定存普遍較外幣定存低息，籲存戶可留意高息外幣定存的選擇。

她又指，人民幣定存是眾多外幣定存之中最高息，若存戶將來有使用人民幣的需求，以及看好未來人民幣的升值空間，則可考慮敍造人民幣定存，賺取高息。不過，她提醒，存戶需留意人民幣滙率較為波動，除非有實際需要，建議採取短炒賺差價策略而非長綫持有。她解釋，國家政策不會希望人民幣滙價太強，因為會影響出口表現，人民幣滙價很可能上升後也會下跌。

需要注意，外幣定存會有賺息蝕價的風險，若買入的外幣持續貶值，或會蠶蝕定存所得利息，導致損失。因此，選擇外幣定存須謹慎選擇，宜鎖定有升值潛力的外幣。

2. 二手iBond

政府於去年發行通脹掛鈎債券iBond （04239） ，「包底」保證派息有2厘，以較高者為準，持有年期為3年，每半年派息一次。張佩儀指，若去年未有認購iBond的投資者，可考慮在二手市場購入iBond。不過需要留意，二手iBond價格或較發行價為高，現價約103.6元，亦要留意購買時銀行或券商會否收取手續費、認購費及代收息費等開支。

3. 短期儲蓄保或年金

張佩儀認為，尋求穩定回報，存戶也可考慮3至5年期的短期儲蓄保險。她指出，市面上不少短期儲蓄保回報較普遍港元定存更高，惟年期普遍較長。此外，為退休作準備的人士也可考慮鎖定高息年金，保本之餘也有較高的回報，惟保單年期較長，現時最短為15年。

【2021年REITs大檢閱 6厘股息以上有7隻：按此

4. 企業債

對於資金較充裕的投資者，張佩儀認為，可考慮買入企業債，其門檻以50萬港元至100萬人民幣不等，且不乏高息的選擇。她建議投資者，可留意銀行及房地產商所發行的債券，如中銀香港、恒大、雅居樂及碧桂園等發行的債券，其年度票面息率達3厘或以上。

但要留意的是，在現時的經濟環境下，企業倒閉危機增加，張佩儀籲投資者要小心選擇，且留意債券價格波動風險。

5. 收息股

在2021年，張佩儀較看好銀行股及保險股，她認為銀行股在去年受挫，料有較大估值修復空間。對於本地銀行股，她認為中銀香港 （02388） 、恒生銀行 （00011） 均可用作收息之選；內銀股方面，則可考慮工行 （01398） 、建行 （00939）

至於保險股方面，她認為內地人士對保險產品需求強勁，待兩地通關後，料將帶動保險業務上揚，因而看好國壽 （02628） 、友邦 （01299） 及中國太平 （00966） 前景。

股份 1月12日收市報（元） 股息率（%）
友邦 （01299） 103 1.246
中國太平 （00966） 15.52 1.933
國壽 （02628） 17.9 4.467
恒生銀行 （00011） 146.4 4.577
建行 （00939） 6.11 5.867
工行 （01398） 5.09 5.784
中銀香港 （02388） 24.85 5.791
資料來源：經濟通

責任編輯：李瑩

欄名 : 收息之選

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