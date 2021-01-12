2021年REITs大檢閱 6厘股息以上有7隻

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【零存整付】新年建立儲蓄習慣 邊間銀行零存整付計劃最筍？
美聯儲維持低利率政策，直至到2023年。在銀行存款低息的情況下，利用高息股製造被動收入，是受歡迎的投資選項之一。港府表示農曆新年後，市民可陸續開始接種新冠疫苗，財政司司長陳茂波預期本港經濟下半年可迎來強勁復甦，收息熱門選擇之一的房產信託基金（REITs）可望迎來估值改復。
去年滙豐不派息，令不少投資者感到錯愕，企業可以不派息，但REITs不同，根據信託契約，REITs須向基金單位持有人分派最少90%的可分派收入總額，房託只要有錢賺（可分派收入），哪怕多或少都一定要派息。
12隻REITs中，以現價股息率計算，介乎3.45%至8.79%，6厘息以上有越秀房產信託基金 （00405） 、置富產業信託 （00778） 、匯賢產業信託 （87001） 、春泉產業信託 （01426） 、陽光房地產基金 （00435） 、泓富產業信託 （00808） 及富豪產業信託 （01881） ，共7隻。
彭博預期個別REITs在來年減派息，股息率亦有6%以上，相信仍符合追息投資者胃納。
投資REITs有6大重點要注意？即按︰【此頁】閱讀更多
|REITs大檢閱
|股份
|現價股息率
|預期股息率
|富豪產業信託 （01881）
|8.79%
|8.71%
|泓富產業信託 （00808）
|7.43%
|7.65%
|陽光房地產基金 （00435）
|7.15%
|6.96%
|春泉產業信託 （01426）
|6.79%
|/
|匯賢產業信託 （87001）
|6.5%
|5.64%
|置富產業信託 （00778）
|6.27%
|6.26%
|越秀房產信託基金 （00405）
|6%
|6.3%
|冠君產業信託 （02778）
|5.31%
|5.25%
|領展房產基金 （00823）
|4.08%
|4.3%
|招商局商業房託 （01503）
|3.45%
|/
|開元產業信託 （01275）
|停派中期息
|/
|*數據來源︰彭博
欄名 : 收息之選