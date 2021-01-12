2021年REITs大檢閱 6厘股息以上有7隻

美聯儲維持低利率政策，直至到2023年。在銀行存款低息的情況下，利用高息股製造被動收入，是受歡迎的投資選項之一。港府表示農曆新年後，市民可陸續開始接種新冠疫苗，財政司司長陳茂波預期本港經濟下半年可迎來強勁復甦，收息熱門選擇之一的房產信託基金（REITs）可望迎來估值改復。

去年滙豐不派息，令不少投資者感到錯愕，企業可以不派息，但REITs不同，根據信託契約，REITs須向基金單位持有人分派最少90%的可分派收入總額，房託只要有錢賺（可分派收入），哪怕多或少都一定要派息。

12隻REITs中，以現價股息率計算，介乎3.45%至8.79%，6厘息以上有越秀房產信託基金 （00405） 、置富產業信託 （00778） 、匯賢產業信託 （87001） 、春泉產業信託 （01426） 、陽光房地產基金 （00435） 、泓富產業信託 （00808） 及富豪產業信託 （01881） ，共7隻。

彭博預期個別REITs在來年減派息，股息率亦有6%以上，相信仍符合追息投資者胃納。

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REITs大檢閱 股份 現價股息率 預期股息率 富豪產業信託 （01881） 8.79% 8.71% 泓富產業信託 （00808） 7.43% 7.65% 陽光房地產基金 （00435） 7.15% 6.96% 春泉產業信託 （01426） 6.79% / 匯賢產業信託 （87001） 6.5% 5.64% 置富產業信託 （00778） 6.27% 6.26% 越秀房產信託基金 （00405） 6% 6.3% 冠君產業信託 （02778） 5.31% 5.25% 領展房產基金 （00823） 4.08% 4.3% 招商局商業房託 （01503） 3.45% / 開元產業信託 （01275） 停派中期息 / *數據來源︰彭博