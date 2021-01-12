▲ 經虛擬銀行買外幣會唔會着數啲呢？

根據理論，虛擬銀行無分行、所有嘢都網上、申請表都無一張，個Average cost-to-serve可以低啲，所以產品可以平啲、入場門檻低啲。

咁買賣外幣又會唔會着數啲呢？

有網友問呢個問題，咁有FX Trade嘅VB暫時嚟講就只有「富融銀行」一間（人民幣&美元only），咁今次就攞佢嚟做個簡單Comparison啦。

今次揀咗2020年12月31日13:30左右4間銀行「一般客戶」嘅外滙牌價，由於VB都係聲稱For「普惠金融」嘅，咁攞一般客戶價做比較都好合理啦係咪？

【2020銀行界十大大事回顧︰按此】

先嚟睇吓美金

上圖每一嚿都係代表一間銀行，最上條橫綫係Bank sell price，最下條橫綫係Bank buy price，個長方條嘅頂、中間個X係、長方條嘅底分別代表個Buy/sell spread嘅25%/50%（即係Mid-price）同埋75%。由底到頂愈闊，就代表個Spread愈大，即係銀行食水愈深喇。

咁如果大家純綷想知Customer buy price（即係你買美金個價），睇最頂就OK了。

【Mox「日日派息」真係着數啲？可以收多幾多利息？︰按此】

以上4間銀行分別係滙豐銀行（HSBC）、中銀香港（BOCHK）、建行亞洲（CCBA）同富融銀行（Fusion），但排行並不對應配圖順序，咁邊間係富融銀行呢？其實都唔係太重要，因為間間都差唔多，除咗左二紅色嗰間。

邊間食水咁深呢？我諗有番些少江湖經驗嘅Bank worker應該好容易估到，咪就係HSBC咯。呢個好似有少少違反一般人嘅認知，乜唔係市佔率大啲可以賣平啲咩？

錯錯錯！市佔率愈大、貨就賣得愈貴、毛利率就愈高，呢個係市場鐵則喇，大就係任性嘛，唔滿意嘅搬錢去細行度咯！就好似換成大型連鎖超市，就算我貴啲你又耐我咩嘢何？唔滿意可以去返雜貨鋪買嘛。

跟住就睇吓人民幣

咁人仔情況又如何呢？左二紅色HSBC就繼續食水最深啦，左一藍色就第二深，根據「銀行愈大、食水愈深」定律，呢間係BOCHK。

右二灰色同最右黃色係叮噹碼頭，一間Bank Buy Rate靚啲（即係最底條綫高啲），另一間就Bank Sell Rate靚啲（即係最頂條綫低啲），各有千秋啦。

咁邊間係富融銀行呢？答案係右二灰色，即係搵佢買人民幣會抵過BOCHK、HSBC同CCBA！

不過唔好開心住……

咁我建唔建議大家去富融銀行兌人民幣呢？答案係Yes/No啦！因為以上比較嘅都係「一般客戶價」，而只要你係尊貴客戶，好多時都會有得平。而自從取消咗最低存款之後，基本上只要你肯開個綜合戶口，再放些少錢落去，大家就好可能已經唔係一般客戶了（咁當然亦都唔會係最尊貴客戶啦）。

咁會平幾多呢？以上3間傳統銀行只有CCBA光明正大放晒上網，如果以最尊貴嘅價格比較，結論係暫時富融銀行係無競爭力的。But still again，睇吓大家攞個咩嘢價同主張「普惠金融」嘅虛擬銀行比較喇。

【富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？︰按此】

退後一步，其實論FX市場虛銀又點會有競爭優勢？

雖然華田唔係做Treasury，都可以試吓扮吓專家，從炒房角度講吓。

大家知唔知道有咩嘢市場係24小時運作、兼且規模最大嘅呢？紐約股市？芝加哥期貨？

根據我嘅理解，答案係FX喇。對於一個接近單一、24小時運作、同時又極度有效嘅市場，所有參與機構Wholesale嘅成本基本上會非常接近，所以唔太存在甚麼「虛銀成本可以做得低啲」嘅講法。

去到Retail有啲銀行出價高啲、有啲低啲，好睇佢喺零售層面嘅佔有率，同埋基於大家嘅感情（你有錢畀我賺，我哋就有感情架啦），佢願意「讓」幾多畀你。

虛銀未來喺FX有無可能突圍？我唔多睇到有呢個可能喇，所以都係專心諗吓點存錢食雞好過啦。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （103） — 經虛擬銀行買外幣會唔會著數啲呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。