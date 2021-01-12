▲ 「疫」下港人重視理財 77%市民用政府1萬元加強財務規劃

剛過去的2020年，不論對一眾打工仔抑或老闆來說，都是漫長的一年。去年港府因應新冠肺炎疫情推出多項經濟措施，包括透過「現金發放計劃」向全港合資格市民每人派發1萬元現金，以紓緩市民的財政壓力，而如何使用這筆資金更成為城中一時熱話。

宏利於2020年第四季以網上問卷形式訪問了過千名香港市民。調查發現，在經濟前景未明下，不少港人都未雨綢繆，有77%受訪者表示會將1萬元現金用於加強自身財務規劃，這是最多受訪者選擇的項目，而且各個年齡層均有至少75%以上受訪者選擇這一項，反映港人不論年齡均有不俗的理財意識。

港人理財意識強

在眾多理財選項當中，將1萬元全部或部分儲起成為市民首選，佔受訪者的56%，其次有24%受訪者計劃將資金投資於股票、基金或外滙。另外，有兩成受訪者稱會把資金用於購買不同保險產品，包括自願醫保、醫療保險、延期年金等。

另外，有42%受訪者表示會將該筆資金用於其他方面，如補貼工作收入、裝修家居等；35%受訪者會把資金用於提升自己或家人的生活享受，包括留港度假、購買娛樂玩意（如訂閱收費電視頻道、電子遊戲）、購買護膚品等。

在消費模式方面，整體有20%受訪者表示選擇了所有消費類別；如果按年齡層劃分，愈年輕的受訪者使用這筆款項的模式愈多元化，有31%介乎18至24歲的受訪者選擇了所有消費類別，比例亦是所有年齡層中最高。值得留意的是，雖然年輕受訪者計劃將資金用於生活享受的比例高於其他年齡層，但亦有39%表示會利用這1萬元補貼收入減少造成的影響，比例高於整體受訪者的24%，可見疫情對他們造成不少財務影響。

新一年審視自己的理財計劃

現時疫情仍然持續，市民除了要注意健康，亦應加強理財規劃。踏入新的一年，在規劃方向時，大家可先了解不同資產類別的潛在風險及回報，再審視自身需要作出理財決定；與此同時，應把握節約和儲蓄的機會。

又到稅季了，有否想過如何「慳稅」？大家可以多加留意自己的稅務狀況，充分考慮扣稅項目，如因應個人或家人需要加強健康及退休保障，可透過購買自願醫保及合資格延期年金等可扣稅產品，兼享保障及稅務優惠。這是每年年初都值得檢視的簡單理財步驟。

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疫情或許影響了不少市民的計劃，不過危中有機，大家不妨趁機好好檢視自己的消費模式及理財規劃，甚至諮詢理財顧問，聽取專業的意見，為充滿變數的未來作好準備。