海港外賣優惠 6人龍蝦鮑魚餐$880 精明理財 10:30 2021/01/12 分享： 海港推出外賣優惠，6人龍蝦鮑魚餐只需$880。套餐包括上湯焗西澳洲龍蝦伊麵、陳皮蒸大連鮑魚、西蘭花炒臘味、燒鵝皇、欖豉蒸龍躉斑及臘味糯米飯。有興趣的話，可於海港網購平台訂購。 適用之分店 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Pizza Hut星期一至五 指定大批外賣自取$98 今日 Pizza Hut星期一至五 指定大批外賣自取$98 天仁茗茶指定分店913黑糖珍珠鮮奶茶$25 鴻福堂豬腳薑醋禮卡62折 今日 天仁茗茶指定分店913黑糖珍珠鮮奶茶$25 鴻福堂豬腳薑醋禮卡62折 【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！ 精選5大新春盤菜 2021/01/11 【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！ 精選5大新春盤菜 陸金所香港推好友推薦計劃 成功推薦享$200 HKTV mall電子購物禮券 2021/01/11 陸金所香港推好友推薦計劃 成功推薦享$200 HKTV mall電子購物禮券 AEON旺角家樂坊開Pop-up Store 即睇開幕優惠 2021/01/11 AEON旺角家樂坊開Pop-up Store 即睇開幕優惠 著數優惠 外賣 龍躉