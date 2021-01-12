  • 13°C
香港時間 : 2021112日 (二) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海港外賣優惠　6人龍蝦鮑魚餐$880

精明理財 10:30 2021/01/12

分享：

海港推出外賣優惠，6人龍蝦鮑魚餐只需$880。套餐包括上湯焗西澳洲龍蝦伊麵、陳皮蒸大連鮑魚、西蘭花炒臘味、燒鵝皇、欖豉蒸龍躉斑及臘味糯米飯。有興趣的話，可於海港網購平台訂購。

適用之分店

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

Pizza Hut星期一至五　指定大批外賣自取$98
今日
Pizza Hut星期一至五　指定大批外賣自取$98
天仁茗茶指定分店913黑糖珍珠鮮奶茶$25　鴻福堂豬腳薑醋禮卡62折
今日
天仁茗茶指定分店913黑糖珍珠鮮奶茶$25　鴻福堂豬腳薑醋禮卡62折
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
2021/01/11
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
陸金所香港推好友推薦計劃　成功推薦享$200 HKTV mall電子購物禮券
2021/01/11
陸金所香港推好友推薦計劃　成功推薦享$200 HKTV mall電子購物禮券
AEON旺角家樂坊開Pop-up Store　即睇開幕優惠
2021/01/11
AEON旺角家樂坊開Pop-up Store　即睇開幕優惠
著數優惠 外賣 龍躉

下一篇文章

Pizza Hut星期一至五　指定大批外賣自取$98
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【交稅】交稅限期臨近　即睇8大交稅方法
【交稅】交稅限期臨近　即睇8大交稅方法
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
【牛年2021】國金軒賀年年糕8折！酒店及連鎖餅店年糕早鳥優惠合集
AEON旺角家樂坊開Pop-up Store　即睇開幕優惠
AEON旺角家樂坊開Pop-up Store　即睇開幕優惠
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜
【長者優惠】2元乘車優惠門檻降至60歲　須登記個人八達通　最快2022年首季實施
【長者優惠】2元乘車優惠門檻降至60歲　須登記個人八達通　最快2022年首季實施