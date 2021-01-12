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Pizza Hut星期一至五　指定大批外賣自取$98

精明理財 09:00 2021/01/12

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由即日起，Pizza Hut推出星期一至五，外賣自取大批$98優惠。此優惠只適用於購買瑪格麗特或意式風情大批，可免費轉選全新「燕麥批邊」或「三藩市式手藝批」。數量有限，售完即止。

另外，買$98大批可以半價加購「酥脆雞棒拼脆薯格」或「酥脆蝴蝶蝦（8件）」，而每個$98大批最多可加購2客半價小食。此優惠不適用於活@KCC及峻巒分店。

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撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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