Pizza Hut星期一至五 指定大批外賣自取$98 精明理財 09:00 2021/01/12 分享： 由即日起，Pizza Hut推出星期一至五，外賣自取大批$98優惠。此優惠只適用於購買瑪格麗特或意式風情大批，可免費轉選全新「燕麥批邊」或「三藩市式手藝批」。數量有限，售完即止。 另外，買$98大批可以半價加購「酥脆雞棒拼脆薯格」或「酥脆蝴蝶蝦（8件）」，而每個$98大批最多可加購2客半價小食。此優惠不適用於活@KCC及峻巒分店。 網上落單 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 天仁茗茶指定分店913黑糖珍珠鮮奶茶$25 鴻福堂豬腳薑醋禮卡62折 今日 天仁茗茶指定分店913黑糖珍珠鮮奶茶$25 鴻福堂豬腳薑醋禮卡62折 【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！ 精選5大新春盤菜 2021/01/11 【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！ 精選5大新春盤菜 陸金所香港推好友推薦計劃 成功推薦享$200 HKTV mall電子購物禮券 2021/01/11 陸金所香港推好友推薦計劃 成功推薦享$200 HKTV mall電子購物禮券 AEON旺角家樂坊開Pop-up Store 即睇開幕優惠 2021/01/11 AEON旺角家樂坊開Pop-up Store 即睇開幕優惠 老虎堂芋頭小芋圓系列每杯減$5 2021/01/11 老虎堂芋頭小芋圓系列每杯減$5 著數優惠 外賣 必勝客