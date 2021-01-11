【月供股票】愈供愈窮？ 月供股票選擇唔只得盈富基金

月供股票係散戶投資者較常選擇嘅投資方法，箇中好處，Google一下唔難搵到，今次積臣唔重覆了。除非你係有能力從股票市場高賣低買，積臣都建議散戶買ETF或月供ETF。最近，唔少網民質疑月供盈富基金 （02800） 仲得唔得。

質疑月供盈富基金回報

網民論據就係盈富基金回報唔掂，難達到財富增值，去年環球投資市場有大升有大跌，美股、A股創新高，相反恒指回報只有-3.4%，追蹤恒指嘅盈富基金回報當然不能倖免，呢個情況就更加重網民質疑投資盈富基金嘅成效。

恒指不足之處，過去幾年大家都聽得多，最主要係舊經濟股成分比例太重，而舊年受疫情拖累，舊經濟股股價唔識彈，相反新經濟股係疫情受惠股，股價就不斷創新高。的確有人話，疫情唔會係永遠，舊經濟股實會彈返㗎！

▲ 盈富基金的持倉過分側重金融板塊。

2800表現落後

舊經濟股的確係會復甦，但疫情亦徹底改變世界，唔少企業業務已發展綫上業務或使用網絡科改善企業營運，且愈來愈依賴網絡科技。疫情完後，企業係唔會放棄網絡科技，因為佢哋已經有依賴性，市民亦已習慣使用網絡科技，呢個大趨勢相信喺疫情後會持續。

相比其他追蹤指數嘅ETF，從下圖可以見到過去5年表現數據已話畀我哋知盈富基金喺2018年下半年打後已跑輸標普500指數ETF（美︰SPY），更加見唔到納指100指數ETF（美︰QQQ）車尾燈，去年更輸埋畀南方A50 ETF （02823） 。有圖比較就見真章，盈富基金跑輸晒以上提到嘅指數ETF。

▲ 2800、2823、SPY、QQQ表現比較。

後生仔首選投資科技股ETF

有睇開積臣都知，積臣一直建議愈後生就愈應該進取投資，要月供應該揀股價會升嘅ETF。有人話盈富基金有約3厘息好吸引。積臣就話當你有幾百萬資產先好諗呢啲啦！都係嗰句，得嗰一百幾十萬唔好諗被動收入，先諗好財富增值。積臣一直認為科技企業會改變人類未來面貌，所以科技股增長仲未見頂，後生仔唔怕投資科技股。

有上市嘅科技股花多眼亂，互相競爭亦都好劇烈，散戶參與科技股盛宴，揀科技股主題的ETF或較重科技股成分嘅指數亦都可以，當然要仔細比較科技主題ETF亦都係大學問，例如愈來愈多網民討論是否月供有科技女股神之稱嘅Cathie Wood嘅ARK系列ETF，但今次積臣就唔係度討論住。

舊年7月，恒指公司推出恒生科技指數，之後相關ETF亦都陸續推出，以前就話睇大佬盈富基金，𠵱家有了恒生科技指數ETF選擇，散戶思維亦都要進化了！

最後，恒指公司建議改革恒指，將成分股上限數目大增至80隻之餘，又計劃為新經濟股快速染藍開綠燈。恒指公司改革成效拭目以待，改革後嘅恒指表現能否跑贏SPY、QQQ亦係未知之數。但想財富增值嘅各位，𠵱家要明白月供選擇唔止係得盈富基金了！

最後都要戴吓頭盔，以上並不構成任何投資建議，僅提供作參考用途，本人並無持有任何以上股份及基金。

【ETF學堂】回顧2020年投資表現 ETF是王道的一年

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享5受人生。