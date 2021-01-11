  • 10°C
香港時間 : 2021111日 (一) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】接種疫苗或成常態　醫療保有否承保打針費用？

保險保障 18:01 2021/01/11

分享：

【新冠疫苗】接種疫苗或成常態 醫療保有否承保疫苗開支？

新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始預計，農曆新年前後將可開展針對新冠肺炎的疫苗接種計劃。其實每到流感高峰期前，政府亦會鼓勵市民接種流感疫苗，接種疫苗或會成為未來的趨勢。市民若有意接種不同疫苗，相關開支又有否保障；若擔心接種疫苗後出現副作用而需接受治療等醫療開支，不同險種又有否提供保障？

【疫苗副作用保障計劃一覽　免費以外也要留意保障期：按此

接種疫苗或成常態　醫療保會否承保接種開支？

若市民自行到私營醫療機構自費接種疫苗，能否就有關開支向已投保的醫療保險理賠？以自願醫保計劃（VHIS）為例，其中一項不保事項指明「預防性治療及預防性護理的費用，包括並無症狀下的身體檢查、定期檢測、篩查程序、接種疫苗等並不屬於保障範圍。」，意味投保人需要自己承受有關開支。

不過，市面上亦有較高階的醫療保會為接種疫苗開支提供保障，AIA「至尊醫療計劃」就有提供「接種疫苗及健康檢查」保障，每年保障額為2,400元，保障每年一次檢查；「寰宇特選II醫療計劃」亦有為接種疫苗的開支提供保障，全面保障計劃以每年2,400元為上限，特級計劃更以5,600元為每年上限。

【2020年第4季Top 10終身危疾保險評分　邊份持續保障較全面？：按此

醫療保壽險　可保障接種疫苗風險？

一般醫療保險為傷病所引致的合理醫療開支提供保障，惟投保人需留意，接種疫苗而致的副作用會否被列為保單內的不保事項，例如有關過敏反應會否屬於「已存在的情況」或「已知疾病」等。

人壽保險一般會在受保人身故後向受益人一次過支付一筆款項，不過同樣要留意，因接種疫苗後出現嚴重副作用身故會否被列為保單內的不保事項。投保人如對具體保障範圍有何疑問，應自行向保險公司或保險代理人查詢。

責任編輯：李瑩

欄名 : 保險百科

相關文章

HK Express與安達保險合作　推免費COVID-19旅遊保險計劃
2020/12/23
HK Express與安達保險合作　推免費COVID-19旅遊保險計劃
【危疾保險】2020年第4季Top 10終身危疾保險評分　邊份持續保障較全面？
2020/12/24
【危疾保險】2020年第4季Top 10終身危疾保險評分　邊份持續保障較全面？
【汽車保險】「P牌」連撼兩名車成網絡熱話　被撞或撞毀他人車輛　車保如何提供保障？
2020/12/30
【汽車保險】「P牌」連撼兩名車成網絡熱話　被撞或撞毀他人車輛　車保如何提供保障？
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
2020/12/28
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
【人壽保險】解構壽險保與不保理念　點解身故原因對索償唔太重要？（附定期人壽保受保範圍比較）
2020/12/31
【人壽保險】解構壽險保與不保理念　點解身故原因對索償唔太重要？（附定期人壽保受保範圍比較）

最新專欄文章 更多

【新冠疫苗】疫苗副作用保障計劃一覽　免費以外也要留意保障期
今日
【新冠疫苗】疫苗副作用保障計劃一覽　免費以外也要留意保障期
詳解為何分紅壽險比銀行定存更有競爭力
2021/01/09
詳解為何分紅壽險比銀行定存更有競爭力
【汽車保險】「P牌」連撼兩名車成網絡熱話　被撞或撞毀他人車輛　車保如何提供保障？
2020/12/30
【汽車保險】「P牌」連撼兩名車成網絡熱話　被撞或撞毀他人車輛　車保如何提供保障？
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
2020/12/28
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
HK Express與安達保險合作　推免費COVID-19旅遊保險計劃
2020/12/23
HK Express與安達保險合作　推免費COVID-19旅遊保險計劃
治療 醫療機構 保險公司 醫療保險 自願醫保 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 人壽保險 醫療保險

下一篇文章

【新冠疫苗】疫苗副作用保障計劃一覽　免費以外也要留意保障期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
詳解為何分紅壽險比銀行定存更有競爭力
詳解為何分紅壽險比銀行定存更有競爭力
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
錢幣收藏有市有價？ 90後錢幣收藏家教你點「儲」錢（短片）
【危疾】徵狀不明顯擴散後難控制　免疫治療成晚期腎癌病人曙光
【危疾】徵狀不明顯擴散後難控制　免疫治療成晚期腎癌病人曙光