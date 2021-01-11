【新冠疫苗】接種疫苗或成常態　醫療保有否承保打針費用？

▲ 【新冠疫苗】接種疫苗或成常態 醫療保有否承保疫苗開支？

新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始預計，農曆新年前後將可開展針對新冠肺炎的疫苗接種計劃。其實每到流感高峰期前，政府亦會鼓勵市民接種流感疫苗，接種疫苗或會成為未來的趨勢。市民若有意接種不同疫苗，相關開支又有否保障；若擔心接種疫苗後出現副作用而需接受治療等醫療開支，不同險種又有否提供保障？

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接種疫苗或成常態 醫療保會否承保接種開支？

若市民自行到私營醫療機構自費接種疫苗，能否就有關開支向已投保的醫療保險理賠？以自願醫保計劃（VHIS）為例，其中一項不保事項指明「預防性治療及預防性護理的費用，包括並無症狀下的身體檢查、定期檢測、篩查程序、接種疫苗等並不屬於保障範圍。」，意味投保人需要自己承受有關開支。

不過，市面上亦有較高階的醫療保會為接種疫苗開支提供保障，AIA「至尊醫療計劃」就有提供「接種疫苗及健康檢查」保障，每年保障額為2,400元，保障每年一次檢查；「寰宇特選II醫療計劃」亦有為接種疫苗的開支提供保障，全面保障計劃以每年2,400元為上限，特級計劃更以5,600元為每年上限。

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醫療保壽險 可保障接種疫苗風險？

一般醫療保險為傷病所引致的合理醫療開支提供保障，惟投保人需留意，接種疫苗而致的副作用會否被列為保單內的不保事項，例如有關過敏反應會否屬於「已存在的情況」或「已知疾病」等。

人壽保險一般會在受保人身故後向受益人一次過支付一筆款項，不過同樣要留意，因接種疫苗後出現嚴重副作用身故會否被列為保單內的不保事項。投保人如對具體保障範圍有何疑問，應自行向保險公司或保險代理人查詢。

責任編輯：李瑩