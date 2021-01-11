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陸金所香港推好友推薦計劃　成功推薦享$200 HKTV mall電子購物禮券

精明理財 16:34 2021/01/11

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由即日起至1月31日，陸金所香港推出開戶及好友推薦計劃，成功開戶可享合共高達300港元獎賞。而每成功推薦一位好友開戶，即可享200港元HKTV mall超市現金券，不設上限。

在推廣期內，持香港身份證的新客戶透過陸香港App上之香港用戶渠道完成開戶程序，並為個人帳戶增值滿10,000港元或以上，即可享300港元的迎新利市。當中包括合共200港元的HKTV mall電子購物禮券，將以兌換碼形式發放。另外，客戶更可獲100港元的陸金所香港投資現金券，每張100港元陸金所香港投資現金券自獲得當日起計30天有效，可用於購買任何債券基金、混合型基金和股票基金，起用金額為10,000港元。

在活動期間，所有陸香港App已成功註冊或已成功開戶之用戶，可以透過邀請連結或邀請碼邀請好友成為新客戶。每成功邀請一位好友成為有效客戶，即可享合共高達200港元獎賞。若邀請人為香港客戶，可享價值200港元的HKTVmall電子購物禮券。活動期內，每位邀請人成功邀請新客戶的數目及對應的獎賞不設上限。

由即日起至2月28日，客戶在陸香港App首次新增綁定ZA Bank帳戶，並於帳戶內投入10,000港元或以上即可參與活動。於2月28日活動結束時，如果其陸香港的資產總值高於1月10日23：59：59的資產總值，即可獲得陸香港App黃金VIP會員資格以及該期黃金VIP會員對應的獎賞及權益，包括投資現金券、免佣券、商戶優惠等。活動名額合共1,000個，名額有限，先到先得，並以陸香港記錄之ZA Bank帳戶綁定時間為準。

責任編輯︰曹佩鈞

 

欄名 : 消費錦囊

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