【新冠疫苗】疫苗副作用保障計劃一覽　免費以外也要留意保障期

新冠肺炎疫情未止，食物及衞生局局長陳肇始預計，農曆新年前後將可開展疫苗接種計劃，並在全港18區設立新型肺炎疫苗接種中心，方便市民接種。多國陸續開展新冠肺炎接種計劃，惟先後出現嚴重過敏等副作用的個案，本港有保險公司為申請人免費提供疫苗副作用保障，市民若有意在接種疫苗前登記有關保障，有甚麼地方需要注意？

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AXA 安盛：住院現金保障＋嚴重副作用身故賠償

AXA安盛推出「疫苗副作用保障」計劃，免費為所有合資格的香港及澳門居民提供住院現金保障及身故恩恤金。若申請人在接種疫苗後14日內，因接種疫苗後的不良反應（AEFI）而需入院治療，AXA安盛將會為每名合資格申請人提供每日700元、最長10日的住院現金保障。若申請人不幸於接種疫苗後14日內因接種疫苗後的不良反應而致命，AXA安盛將會為每宗申請個案提供一筆過10萬元的身故恩恤金。

AXA安盛「疫苗副作用保障」計劃涵蓋由美國食品藥物管理局或本地衛生當局認可，並由香港或澳門註冊醫生於任何公立醫院、私家醫院或註冊診所處方的疫苗；於香港或澳門境內接受由註冊醫生處方的疫苗亦包括在計劃範圍。

有關保障期由登記起計為期1年，所有年齡在18至65歲之間的香港或澳門居民均可透過手機應用程式Emma by AXA申請，並最多可額外為4名65歲或以下家庭成員作登記。即日起接受登記，名額先到先得。

OneDegree：嚴重副作用身故賠10萬元

OneDegree Hong Kong免費為港人提供「新冠疫苗副作用保障計劃」，計劃適用於所有香港居民，不設年齡限制。已登記此計劃的申請人，一旦在接種香港政府提供的新冠疫苗後的14天内，因嚴重副作用需入院留醫深切治療部達至少5天或不幸身故，OneDegree Hong Kong將會提供一筆過10萬港元現金保障。

如想享用此保障，只需透過OneDegree Hong Kong網站或WhatsApp至2886 9892進行簡單登記，登記完成後會收到確認通知。計劃名額有限，先到先得，額滿即止。保障有效期將由成功確認登記起至2021年3月31日。有意登記或已登記人士，需了解有關保障期會否因應政府的疫苗接種計劃而延長有效期。

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有否其他疫苗副作用保障？

除了針對新冠肺炎疫苗所提供的保障外，虛擬保險公司Avo有一款「兒童疫苗接種保障」的保險產品，專門為6歲或以下的兒童而設，年費只需要118元，保障由疫苗接種後所導致住院或危及生命的嚴重副作用，惟保障範圍暫未見有包括新冠肺炎疫苗，有與趣投保可先作查詢。

責任編輯：李瑩