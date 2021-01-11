【牛年2021】6人用鮑魚盆菜$398！　精選5大新春盤菜

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農曆新年將至，不少人喜歡聚在一起吃盆菜。坊間不少食肆都有推出外賣盆菜，現時預訂更可享有折扣優惠，6人用盆菜最平只需398元！
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大家樂盆菜：高達71折
大家樂推出2款新春盆菜，分別可供6位或10至12位享用。盆菜包括日本瑤柱、黃金福袋、茄汁中蝦及日本蠔豉等配料。除了單點盆菜之外，大家樂更推出2款盆菜宴，套餐包括1個盆菜及數款主食或小菜。
至於運費方面，訂購滿1,500元或以上享一次免費送貨；惠顧滿1,000元或以上，每次送貨需收取200元。
另外，現時訂購盆菜每滿1,000元即送大家樂50元現金券，多買多送。在1月17日前，訂購鮑魚瑤柱福袋盆菜或任何盆菜宴，即送100元美食折扣券2套，每張訂單可享優惠一次。在2月7日前，購買新春外賣美食滿200元，即可獲贈「大家樂賀年糕點66折優惠券」1張。
此外，Club100會員訂購盆菜宴，即送百花釀蟹鉗1份（6隻）。限量2,000份，先到先得，每張訂單可享優惠一次。
收費：
原粒瑤柱福袋盆菜（6位用）
鮑魚瑤柱福袋盆菜（10-12位用）
金玉滿堂盆菜宴
鴻運盆菜宴
大快活盆菜：6人份盆菜最平398元
大快活共推出2款盆菜，適合6人或12人享用，盆菜包括原隻鮑魚、鹹香雞、南乳豬手、醬香碌鴨、魷魚、叉燒、冬菇及豬皮等。另外，大快活亦供應盆菜套餐，包括小菜、伊麵／糯米飯、紅燒野菌鴛鴦菜花及楊枝甘露布甸。
盆菜訂購詳情可瀏覽大快活網頁。另外，預訂盆菜需提早3個工作天，不計取貨日。
若訂購滿2,000元，可享同區一次免費送貨服務；訂購滿1,501元至1,999元，每一地點送貨為200元；1,500元或以下不可享送貨服務。而西貢區需另收100元，離島、大嶼山、赤鱲角、馬灣及愉景灣不設送貨服務，東涌除外。免費送貨名額有限，送完即止。
收費：
原隻鮑魚盆菜
迎春接褔套餐
富貴吉祥套餐
太興盆菜：早鳥優惠減50元
太興今年推出3款盆菜，分別供6人至12人享用。盆菜的食材亦非常豐富，包括原隻蠔皇鮑魚、日本蠔豉、燒鵝、大蝦、桶子油雞、紅炆花菇及魚肚等。網上訂購需於3個工作天前預訂。
另外，6人盆菜只提供外賣自取服務，需自行到分店（機場、又一城分店除外）領取；而8至12人盆菜則提供免費送貨服務，不包括東涌、馬灣、離島及偏遠地區。
由即日起至1月31日，預訂盆菜可享優先價，每盆可減50元。若預訂8至12人盆菜，並於7-11付款，更可額外扣減50元。需要注意，如選擇年三十、初一、初二領取盆菜，則無法享用優先價。
另外，若於網站訂購6人盆菜，優先價的截止時間則提早至1月30日下午6時。
收費︰
稻香：買盆菜送50元現金券
稻香今年推出2款盆菜，分別是小龍皇盆菜以及龍皇盆菜，足夠讓5人或8人享用。盆菜的食材非常豐富，有原隻鮑魚、日本瑤柱、海參及蠔皇大花菇等，醬汁可選配原味或麻辣。
另外，如購買盆菜券，即可獲50元現金券。盆菜只限外賣，並需於取貨前2天到各分店預訂。
盆菜券銷售日期：即日起至2月14日
盆菜換領日期：即日起至2月17日
收費：
小龍皇盆菜（5位用）
龍皇盆菜（8位用）
唐人館：4人用1,988元
由即日起至2月28日，唐人館推出「牛市報喜十八盆菜」，內含原隻澳洲鮑魚、精選花膠、關東遼參、生猛東星斑及北海道宗谷元貝等。盆菜只供外賣自取，需提前最少3天致電餐廳預訂。盆菜選擇有4人份及6人份，購買5份4人盆菜，可獲贈1,000元餐飲禮券；購買5份6人盆菜，可獲贈1,500元餐飲禮券。
收費：
預訂電話：2522 2148
地址：中環皇后大道中15號置地廣場4樓411-413號
責任編輯︰曹佩鈞
欄名 : 消費錦囊