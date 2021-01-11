《歐中全面投資協定》達成　3方面利好中國經濟發展

美中大國博弈，風起雲湧；歐中經貿談判，也是峰迴路轉 ！ 歷時7年共35輪的《歐中全面投資協定》（Europe - China Comprehensive Agreement on Investment，ECCAI）幾乎臨門失準，在2020年底最後兩周，戲劇性地上演歐中美的「三國演義」，猶幸歲末除夕前達成原則性協議。協議為歐盟在疫情衝擊下帶來憧憬，亦令中國經濟錦上添花，是緊接簽訂亞洲《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）後的另一重大國際協議，可謂撬開了美國圍堵的缺口，鋪開了全球戰略格局，對歐中美三角關係影響深遠。

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歐中各取所需 促成貿易協議

去年，ECCAI談判突飛猛進，可說是在特定時空及客觀環境下，促使雙方達成協議的政治意願大大提高，因而化解了眾多過去僵持不下的難題，例如市場准入門檻、企業技術轉讓、金融領域持股、投資保障、勞工權益及環保減碳等。事實上，歐洲疫情揮之不去，區內經濟深陷衰退，碰上英國此刻脱歐，歐盟更急需中國龐大市場來支撐；另方面，美中貿易及科技戰同時開打，中國飽受美國圍堵打壓，也需分化歐美，抱團歐盟抗衡。此外，美國政府正處於權力交接敏感時期，中國可趁拜登未正式上任難有作為而出擊。果然，縱使拜登團隊敦促歐盟三思，意含威迫並一度令歐中煞停視像會晤，但最終拜登還是功虧一簣。這反映了歐中的投資協定確實是雙方各有所求、各取所需而各有所得的結果。

雖然ECCAI尚未公布細節，正式文本亦須經相關國家的議會審核通過，估計2022年才能落實生效，期間或會出現反對聲音，早前就有歐盟議會個別議員質疑ECCAI過於倉卒，但歐盟27國政府在德法引領下未有提出異議。往後縱使不能排除橫生枝節，基於歐中政治意願相當高，就算歐盟輪值主席國剛由德國轉手葡萄牙，憑藉中葡密切關係及默克爾積極推動下，相信ECCAI胎死腹中的概率也不高。無可否認，歐盟力頂拜登壓力達成ECCAI，美國就是最大輸家，不僅遏華崛起的圍堵政策失諸交臂，亦令拜登面目無光，在未正式入主白宮前已先遭遇重大挫折，其聯歐制中恐怕難以全面實現，往後與華較量將愈益吃力。

歐美經貿關係早生隙縫

對於歐盟來說，能夠與中國達成投資協定，可視為未來歐中《自貿協定》（FTA）的前奏，不但在相對不利於歐企的美中第一階段貿易協議下扳回一城，同時也可利用ECCAI作為槓桿籌碼，增添與美國談判《跨大西洋貿易及投資夥伴協議》（TTIP）討價還價能力。事實上，歐美經濟結構趨向同質化，互補性不強，難以擦出效益火花。

反觀歐中近年互為重要貿易夥伴，中國今年料將超美成為最大消費國，估計2028年將成全球最大經濟體，未來經貿仍有無限想像空間，美中誰有潛力不言而喻。此外，歐美利益及目標並不一致，且矛盾尖銳化，過去4年歐盟在特朗普「美國優先」的單邊主義打壓下，紛爭不斷，從加徵鋼鐵關税到汽車、農產品、航空企業補貼、阻撓北溪二號天然氣工程，以及歐盟針對美企壟斷而徵收數字服務税，歐美關係早生隙縫，愈走愈遠，歐盟此刻不為美國站台對付中國，凸顯出歐盟龍頭德法訴求戰略自主路向，情況有如當年甩開美國，加入中國主導的亞投行一樣，是務實追求利益最大化的策略。

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3方面利好中國經濟發展

從中國觀點看，ECCAI表面上似乎是中國為拉攏歐盟而作出較多讓步，但從全球大戰略來衡量，中國若能短期讓利而賺取長遠利益則是除笨有精。首先，美國遏華是既定國策，難以回頭，中國敲定ECCAI後就可發揮分化歐美作用，既阻歐盟選邊倒向美國，更可挾歐抗美，美中歐鼎足的三角形關係，任何兩方靠在一起必會強過另一方。

其次，在ECCAI底下，歐企初期或可因利乘便搶佔中國各主要經濟領域，帶來競爭。不過中國改革開放也是國策，並持之以恒，差別只在於步伐快慢及阻力，正如2001年加入世貿帶來翻天覆地的經濟進化，故ECCAI也可視為中國借力使力，倒迫國內改革的動力，繼而由改革支持下一步開放，形成持續不斷的循環，加快金融制度及經貿法規與國際接軌。

第三，歐中同樣主張多邊主義，並没有直接地緣利益衝突，歐盟也較願意以務實的正面態度面對中國崛起。因此，當ECCAI落實後，就可形成跨區域合作布局，串連上RCEP、上海合作組織以及俄國主導的歐亞經濟聯盟，從東亞至中亞西亞，再到東歐及西歐，則中國「一帶一路」的海陸全球經濟戰略也顯然成形，可望奠定未來百年經濟基業。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。