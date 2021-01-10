Macallan Pop-up落戶K11 MUSEA 為蘇格蘭威士忌The Red Collection造勢

▲ 天寒地凍，到K11 MUSEA這個Macallan Pop-up賞楓打卡也不錯。

當大眾都湧去大棠看楓葉，但原來在K11 MUSEA商場，也有一棵「楓樹」，不過，最重要是這個由著名威士忌品牌Macallan，特意為新發表的The Red Collection打造的空間，豪花過百萬，3周內完成，內裏還有乾坤。可惜一般人只能在門口及「小巷」拍照，就讓小記帶大家揭開當中的面紗。

▲ 這個大廳很有蘇格蘭維多利亞時代風味，置身於此，尤如時光倒流一樣，但一般市民止步。（圖片：Macallan提供）

將維多利亞時代大宅移師香港

今次Macallan這個猶如置身於蘇格蘭維多利亞時代的Pop-up，分為4個區域：入口的「楓樹」區，就算進不了「大宅」，也可以透過牆上不斷播放的動畫短片，對Macallan加深了解。

▲ 大家可於門口的楓樹下打卡拍照。（圖片：Macallan提供）

之後是穿越時空的小巷，兩旁模仿當年Macallan酒廠及所在小鎮的景致，甚有情調，歡迎打卡。據說周末人流不絕，有過千人到訪。

▲ 這個穿越時空的小巷，模仿當年Macallan廠的所在地，讓大家時光倒流拍照一番。（圖片：Macallan提供）

跟著便是門禁森嚴的大宅，如非受邀，抱歉未能進入。就如蘇格蘭的大宅般，布置當然配合主題以紅為主，紅色的梳化、紅色的椅子，而酒吧就整齊擺放了Macallan的佳釀。

▲ 如果是獲品牌邀請的VIP，便可以在這裏飲番兩杯。（圖片：Macallan提供）

至於內有乾坤的，就是如果你知道書櫃暗藏的機關，就可以開門一窺名為The Warehouse Number 7的宴客廳，當中以6個木桶擺放了今次推介的The Red Collection。還可以幻想一下，在酒莊木桶簇擁下，用膳的氣氛。

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Red Collection 6 枝珍稀威士忌

「楓葉」當然不是主角，但在門口放置的木桶，以及牆上大大隻字寫著的The Macallan Red Collection Experience，以致旁邊不斷播放著的動畫短片，已經在訴說著Macallan的故事。

▲ 西班牙插畫家Javi Aznarez製作的動畫，會在門口及大廳內的牆上不斷播放。

這個由西班牙插畫家Javi Aznarez製作的動畫短片，講述的正是Macallan 3位重要的人物：

Alexander Reid－－1824年創立Macallan的農民兼老師，其姓氏「Reid」，在蘇格蘭語意指「紅色的人」，即紅髮的人。

Roderick Kemp－－1903年，這位酒廠持有人推出The Macallan Choice Old系列。據悉，該系列在裝運時被貼上紅色標籤，而其他威士忌則被貼上黑色標籤，以作區別。

Allan Shiach－－1980年，當時在Macallan酒莊最古老的年份－－1938、1940和1950年入選The Red Collection中。時任董事長Allan Shiach為酒瓶一一繫上紅絲帶，以示它們的年齡和價值。

因此，紅色對Macallan來說，具有深遠而悠久的意義。而今次的The Red Collection，基本年份包括40年、50年和60年的威士忌；亦會定時加入古舊年份，如71年、74年和78年，後兩者更是品牌歷來推出陳年最久的佳釀，因此全球限量發售。

▲ The Red Collection的40、50、60、71、74及78年的威士忌，非常罕有，獨立出售。（圖片：Macallan提供）

由於這些威士忌那麼珍罕，要集齊6枝殊不容易，去年10月在倫敦蘇富比拍賣行，便拍賣了一套完整、極為珍稀的The Red Collection系列，成交價高達756,400英鎊（約7,957,328港元），為全球發行活動揭開序幕。這次拍賣所得的淨收益撥捐給英國慈善團體City Harvest－－一個專門收集食肆廚餘，並將之分配給弱勢社群的組織。

至於這6枝珍稀威士忌，現在可供獨立發售。而The Red Collection系列的每款酒，都被包裹在一個精美的橡木盒中。盒內更搭配柔軟紅色皮革，這些皮革採購自為全球知名豪華汽車品牌提供裝飾的蘇格蘭供應商Bridge of Weir Leather。

▲ 一般市民只能在窗外窺探客廳的情況，並且細看那6枝Red Collection的系列。（圖片：Macallan提供）

Info

The Macallan The Red Collection Pop-up

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 105室

查詢電話：5988 0777