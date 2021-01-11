聖安娜餅屋切餅系列第2件半價　OK便利店指定Häagen-Dazs雪糕減$10

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 聖安娜餅屋︰切餅系列第2件半價

由即日起至1月13日，聖安娜餅屋推出限時優惠，切餅系列第2件半價。

切餅系列零售價為$22至$28，半價優惠以較低價貨品計算。此優惠不可禮餅券及其他優惠同時使用。

2. OK便利店︰指定Häagen-Dazs雪糕減$10

由即日起至1月20日，憑優惠劵到OK便利店，購買Häagen-Dazs黑朱古力杏仁/比利時朱古力榛子雪糕迷你杯（100ML），每杯即減$10。

3. 八達通App：譚仔外賣自取即減$5

由即日起至2月6日，在八達通App下載優惠券，於譚仔雲南米線外賣自取於三餸或以上之米線，即減$5。

優惠不適用於過橋米線，外賣需另加$1。此優惠不適用於堂食及外送服務。每碗米線只可享用優惠一次，每張電子優惠券只限使用一次。

付款前，需出示並使用電子優惠券，及用八達通付款，方可享有優惠。

撰文：hket小編