【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜　最強一隻逾5成回報（附基金表現）

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【退休規劃】月入28萬中產 以物業製退休現金流有何不妥？
2020年投資市場波動，各位打工仔的強積金戶口的投資表現是如何呢？晨星（Morningstar）亞洲公布了2020年10大最佳表現強積金成分基金。
中國及大中華股票基金佔優
10大最佳表現強積金成分基金中，有一半是中國及大中華股票基金，更包辦三甲，表現最強勁的是中銀保誠強積金的我的強積金計劃—我的中國股票基金，2020回報達51.75%。
另外，安聯亞洲基金是唯一上榜的亞洲（不包括日本股票）股票基金，其T類、B類、A類基金分別排第4至6名，回報分別為46.15%、46.11%及45.78%。
去年美股表現強勁，但上榜的相關美國股票基金只有萬全強積金計劃的美國股票基金，回報為43.08%，排第7名。
|10大最佳表現強積金
|排名
|成分基金
|Morningstar
強積金組別
|回報（%） （2020/1/1 - 2020/12/31）
|1
|我的強積金計劃 - 我的中國股票基金
|中國及大中華股票
|51.75
|2
|萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金
|中國及大中華股票
|51.05
|3
|信安強積金-明智之選-信安動力大中華股票基金
|中國及大中華股票
|46.94
|4
|安聯亞洲基金 - T
|亞洲不包括日本股票
|46.15
|5
|安聯亞洲基金 - B
|亞洲不包括日本股票
|46.11
|6
|安聯亞洲基金 - A
|亞洲不包括日本股票
|45.78
|7
|萬全強制性公積金計劃-美國股票基金
|美國股票
|43.08
|8
|永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金 - B
|中國及大中華股票
|42.96
|9
|永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金 - A
|中國及大中華股票
|42.67
|10
|安聯東方太平洋基金 - T
|進取型股債混合
|42.15
|資料來源：晨星（Morningstar）亞洲
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : MPF理財