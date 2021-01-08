▲ 【MPF】2020年10大最佳表現強積金基金排名榜 最強一隻逾5成回報（附基金表現）

2020年投資市場波動，各位打工仔的強積金戶口的投資表現是如何呢？晨星（Morningstar）亞洲公布了2020年10大最佳表現強積金成分基金。

中國及大中華股票基金佔優

10大最佳表現強積金成分基金中，有一半是中國及大中華股票基金，更包辦三甲，表現最強勁的是中銀保誠強積金的我的強積金計劃—我的中國股票基金，2020回報達51.75%。

另外，安聯亞洲基金是唯一上榜的亞洲（不包括日本股票）股票基金，其T類、B類、A類基金分別排第4至6名，回報分別為46.15%、46.11%及45.78%。

去年美股表現強勁，但上榜的相關美國股票基金只有萬全強積金計劃的美國股票基金，回報為43.08%，排第7名。

10大最佳表現強積金 排名 成分基金 Morningstar

強積金組別 回報（%） （2020/1/1 - 2020/12/31） 1 我的強積金計劃 - 我的中國股票基金 中國及大中華股票 51.75 2 萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金 中國及大中華股票 51.05 3 信安強積金-明智之選-信安動力大中華股票基金 中國及大中華股票 46.94 4 安聯亞洲基金 - T 亞洲不包括日本股票 46.15 5 安聯亞洲基金 - B 亞洲不包括日本股票 46.11 6 安聯亞洲基金 - A 亞洲不包括日本股票 45.78 7 萬全強制性公積金計劃-美國股票基金 美國股票 43.08 8 永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金 - B 中國及大中華股票 42.96 9 永明彩虹強積金計劃-永明強積金大中華股票基金 - A 中國及大中華股票 42.67 10 安聯東方太平洋基金 - T 進取型股債混合 42.15 資料來源：晨星（Morningstar）亞洲

責任編輯︰陳啟昌