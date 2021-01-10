【移民台灣】港爸為女兒將來移民高雄　自創泳裝品牌分享成功心得

去年台灣收緊投資移民門檻，但計劃移民台灣的港人的熱度沒有冷卻下來。作為一家四口之主的Edward，5年前為了兩名女兒的學業，決意移居高雄，更在當地創業做生意，發展得相當成功，他以過來人身份分享其經營之道。

為女兒將來着想而移民

Edward主要是為了一對女兒的將來而移民：「當年細女讀幼稚園，大女約6歲就讀小一，很多雙非兒童爭學位，國際學校亦要有人事關係才能考進。幾經辛苦，找到一間全日制直資小學，功課壓力大，不單女兒上學不快樂，作為父母亦覺得辛苦。我認為趁小朋友還小移民，會較容易適應，遂萌生移民念頭。」

▲ 與女兒及太太離開香港在台灣生活，衣食住行亦要重新適應。

2014年的社會運動，令Edward下定決心移民。台灣及美國都在其考慮之列，但他曾在美國留學，很不喜歡作為二等公民的感覺，加上種族歧視問題令他卻步。台灣移民亦較容易，加上他父母仍在香港，回港也較省時。

本來Edward希望送女兒入讀台中的國際學校，後來發現學制不能銜接本地大學，一定要出國讀書。「如果小朋友失去了兒時玩伴及朋友，將會相當可惜。高雄有些IB課程的國際學校，教導台灣的中文課程，而且屬於happy school，所以最後以女兒學業為前提，選擇在高雄生活。」

投資移民台灣 自創泳裝品牌

當時Edward以600萬新台幣（約166萬港元）投資移民方法在台開設公司，他本身從事電子商貿行業，在美國Amazon、eBay等售賣女性泳裝，他將收入轉進台灣分公司作營運，可以遙距工作，因此移民不會影響他的生計。後來中美貿易戰升溫，令生意面對重重困難，他決定發展出自己的品牌，並以台灣製造為賣點，希望拓展台灣市場。

▲ Edward 於 5 年前帶同一家四口移民台灣，並創業成立個人泳裝品牌。

這是Edward人生首次開拓零售業務，他做了很多市場調查，泳裝生意由網上發展至在高雄、台中及台北設有3間實體店，共有7名員工，營業額足以應付中產級數的生活。

他以500萬台幣（約138萬港元）購入高雄過千呎辦公室及陳列室，早年亦斥資約2,000多萬台幣（約553萬港元）購入當地稱為「透天厝」的整棟排屋，家中還有私人升降機，兩位女兒入讀學費共7萬台幣（約1.9萬港元）。支出跟以往在香港居住時差不多，但就可以換來更優質舒服的生活。

▲ Edward 現時居住超過 2,000 呎的一整棟透天厝，連車位及電梯。

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要熟悉台灣市場及口味

眼見不少香港人來台創業也失敗收場，他說：「最大問題是太公式化，很多港人來台灣開茶餐廳，不過台灣人視港式食品為異國料理，他們始終愛喝台式手搖茶，未必會天天喝港式奶茶，加上消費高令他們卻步。除非在夜市開店，否則客路只會是香港人，所以未必一定要做有香港特色的產品，反而要做一個台灣人認識的產品，才能打入當地市場。」

開公司推創業家簽證

因為港人移民台灣成趨勢，今年年初他設立了移民公司，協助港人移民，現時大約已有80組客戶找他幫忙。「我們以創業家簽證作為主打，投資約100萬台幣，不需聘請當地員工，營運5年就可以入籍，不過當中要符合很多條件，因此申請不容易。我們與3間大學及1間私營機構合作，亦會分享自己創業的實際經驗，現時投資及創業移民客戶各佔一半。」

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今年Edward的父母也經依親方式移民到台灣定居，他坦言父母要重新適應生活不容易，不過也希望跟他一家團聚，居住滿1年坐「移民監」後，即可獲得台灣身份證，就會在香港台灣兩邊走。到時兩人亦可以幫助Edward妹妹入籍，一家人以台灣人身份生活下去。

▲ Edward 於 Facebook 開設「移居台灣真實生活」專頁，分享在當地生活貼士。

（節錄）

【原文︰中產爸爸為女兒移民高雄 創立台灣製泳裝品牌】