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韓劇《女神降臨》植入內地廣告捱批　無助銷情只會引來反感？

博客 18:39 2021/01/08

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韓劇《女神降臨》植入內地廣告捱批　無助銷情只會引來反感？

電視劇的製作成本高昂，因此不少電視劇都會有植入式廣告，藉此降低成本。不過，最近韓劇《女神降臨》的植入式廣告卻引來韓國網民大力抨擊，到底出現甚麼問題？

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在電視劇中，男女主角在巴士站前等車，而車站卻貼有內地購物網站「京東」的宣傳海報。其後，女主角與同學買食物更是中國速食火鍋產品，而非南韓年輕人愛吃的即食麵或紫菜飯卷。劇集播出之後，引來南韓網民熱烈討論，有網民更留言指「甚至是南韓沒有賣的產品……」，更出現「到底是在拍韓劇抑或內地劇」、「以為劇集是在中國取景」等留言。

甚至是南韓沒有賣的產品……

電視劇的製作成本高，透過植入式廣告賺錢亦是無可厚非的事。不過，如果廣告過於突兀，難免會影響觀眾的觀感，亦拉低了劇集整體的質素。今次事件會引起熱話，無疑是廣告過於突兀，亦不配合南韓當地風俗民情，故引來反感。

今次並不是首次有中國企業或品牌在韓劇中投放廣告。有媒體就曾報道，早在2014年，在韓劇《Doctor異鄉人》中已出現類似的情況，劇中人用手機看中國購物網淘寶的片段、飲中國品牌的雞尾酒和坐國產的汽車。

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韓流熱潮　帶動銷量

為甚麼會有類似的情況出現？隨着中國吹起韓流，不少年輕人會仿傚劇中主角，購買相同的產品，從而帶動銷售量。據內地報道，《來自星星的你》在內地掀起炸雞啤酒熱潮，當時杭州一家日本連鎖餐廳在情人節期間主打「炸雞啤酒套餐」，結果2月14日晚間就賣出上千套。

不過，在今次事件上可能事與願違。除了南韓網民對此感到不悅外，就連中國網民都在微博表示「彷彿像在看國產劇」。雖然不知道這些廣告對銷量是否有幫助，可以肯定的是已經引起了觀眾的負面觀感。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

 

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

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