▲ 詳解為何分紅壽險比銀行定存更有競爭力

有讀者看到筆者早前談及分紅壽險比銀行定期存款更有保證和競爭力，她希望了解更多相關的資訊。

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分紅壽險的特色

首先，保險公司提供的儲蓄壽險，有些紅利是非保證的，該紅利會跟據保險公司的業績或投資收益掛鈎，因此，分紅壽險意思就是保險公司和投保人分享紅利的壽險計劃。

另外，有些紅利是保證的，保險公司會根據指定的年度派發。投保人要留意該部分的紅利是保證還是非保證，而保單的價值會以保單的現金價值和紅利的總和計算出該年度的價值。

市場儲蓄壽險 保證紅利3厘

筆者比較過現時市場儲蓄壽險保證紅利一般都有3厘，而非保證紅利會標籤有7厘。

投保人可以從保險公司的網頁查閱每年的非保證紅利實現率，假設非保證紅利為7厘，而該年度公布的實現率為100%，那麼該年度可得到的利息便的確是7厘，因為分紅壽險的利息和保險公司的投資收益掛鈎，所以利息比傳統固定收益較高，如果經濟順境時，保險公司的實現率較高，容易達致目標。如果該年保險公司投資收益多於預期，保險公司會把盈餘放落另一戶口，目的是當有時回報不達標時，可以用以往的盈餘填補返，保持具競爭力的實現率。

退保價值九成 可獲銀行融資

上回筆者提及儲蓄壽險都可以融資槓桿，讓投保人增大收益率或者減少投放的保費，背後的操作方式便是銀行根據保單現時的退保價值提供高成數貸款，這樣銀行便可增加放貸業務收益。假設一份5年期總額100萬元保單首日退保價值為95萬元，銀行一般都可以提供9成貸款，而投保人當抵押保單給銀行後，每月只需繳還利息不用還本金。

有讀者疑問，為何銀行願意借出資金？原因是該保單投保人已經全付所有錢，而且當日退保價值有95%，銀行只是按該退保價值提供9成借貸，即抵押品價值高於放款額，萬一借款人欠款，銀行都可以即時向保險公司退保取回本金，因此在銀行方面屬於一個低風險的業務，好比樓按放貸業務更安全，因為保單的價值會按照計劃書內的時間而增加，算是一個可計算的風險管理，反之樓按風險會受市場對樓價走勢升跌構成負資產的影響。

保單價值不等於退保價值

筆者不得不提保單價值並不代表退保價值，所謂的保單價值是保單內的現金價值和紅利（包括保證和非保證）總和，有些保單更會提供期滿紅利。如果投保人想在保單期滿前退保並需付上退保費用，因此當保單價值扣減完退保費用後便是退保價值。

【原文︰儲蓄分紅壽險保 抵押融資可三贏】（收費文章）