▲ 【危疾】徵狀不明顯擴散後難控制 免疫治療成晚期腎癌病人曙光

腎癌為不少中年人士的危機，屬「隱形殺手」之一。每年新症數字不斷上升，肥胖、吸煙、高血壓等都屬高危因素。雖然最有效的方法為做整邊腎臟切除手術，但復發風險卻無法預計，以往若病人一旦復發，基本上只能紓緩病況、無法治癒。不過，近年晚期腎癌病人有新希望──選用免疫治療，有效控制病情、消除腫瘤、減退病徵。

腎癌之所以會被稱為「隱形殺手」，因初期的病徵並不明顯。往往到出現血尿、腰背痛，甚至體重無故下降等明顯病徵時已達晚期，也有病人的腫瘤生長至一定體積，都不覺有痛楚，以致錯過了治療的黃金時間。當已擴散或轉移的時候，治癒率已大幅降低。

【癌症病人抗癌新療法 為治療癌症帶來希望的「神奇子彈」︰按此】

手術切除不代表永無後患

對付腎癌的方法主要為手術切除，適用於第一至三期，癌細胞仍未擴散或轉移的病人身上。手術分微創及開放式兩種，因應病症期數、腫瘤大小和位置，再決定做局部切除還是全邊腎臟切除。香港泌尿腫瘤科學會副主席、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿解釋：「若癌症去到第二、三期，通常都要把整邊腎臟切除。若病人為第一期，則視乎腫瘤大小和位置，若小於7厘米，腫瘤在腎臟外圍、較邊緣的話，則可做部分切除。」相反，即使腫瘤小於7厘米，但位於腎臟中心位置，病人仍需做全邊腎臟切除。

不過，即使做完切除手術，也不代表可以完全放心。潘醫生指一期病人的復發機率約1至2成，而2至3期病人當中，則有高達4成會復發和擴散。腎癌復發較常擴散的位置為淋巴、肺和骨，較後期則可能轉移至肝臟，甚至腦部，故做完手術後，醫生會為病人密切監察，定期做電腦掃描。若發現復發並擴散，以往一般的標準方案為標靶治療，服抗血管增生的藥物。

【胰臟癌徵狀不明顯 易誤以為背痛胃痛 醫生拆解胰臟癌難醫之謎︰按此】

化療電療統統不管用

其他癌症或會選用的電療及化療，於治療腎癌上卻並無太大功效。「好多研究發現，化療對腎癌病人完全沒甚麼效果，而腎癌的腫瘤特性會引發好多炎症，這些炎症大多因免疫系統出現問題，或血管增生的能力好強，使腫瘤惡化。這些情況下就要用化療以外的方法，即抗血管增生的標靶藥物。」至於電療，局部使用可紓緩因擴散引起的骨痛、腦部腫脹等徵狀，但對整體治療沒太大幫助，而另一種立體定位放射治療，即為不適合做切除手術的早期病人而設，以高放射劑量控制病情。

在過去10年，腎癌病人復發後可選擇的治療方案較少，即使有標靶藥食，對病情、生活質素卻無太大幫助。潘醫生指標靶治療也有其缺陷和限制，藥物初期控制效果較佳，但持續控制病情、延長病人壽命的效果卻未如理想。「使用標靶治療3至4年後，可能只得3至4成人能生存得到，通常只有少過1%的病人，病症有機會完全消失。」即使病情可維持及避免惡化，病人若要消除腫瘤、治癒病症，則佔好少數。除了療效不佳，亦有不少副作用，令病人的生活質素大受影響。

激活免疫系統KO癌細胞

使用標靶治療約10年，近年醫學界發現晚期腎癌病人對免疫治療的反應良好，於病情控制、壽命延長上都有顯著的改善。病情之所以無法控制，因身體不懂得辨認腎癌的癌細胞，而最新一代的免疫治療為「CTLA-4抑制劑」及「PD-1抑制劑」提倡的，就是雙管齊下，前者可激活免疫系統內的T細胞，從而製造更多免疫細胞攻擊癌細胞，後者則能提升免疫系統的辨認能力，使T細胞能更容易分辨癌細胞，從而作出攻擊。「一邊製造多些攻兵，另一邊提升其能力，當兩種抑制劑一起用，能控制或殺死癌細胞的能力也會提升。」

這款免疫治療方案，通常每3星期做一次靜脈注射，建議持續做一年，配合每3至6個月做一次的掃描檢查，觀察病情能否受控。從今年於美國臨床腫瘤學會年會上發表的研究發現，晚期腎癌患者接受免疫治療後，整體存活期中位數達47個月，完全反應率為10%，即患者可完全緩解，不再檢測到腫瘤。而接受標靶治療的患者，整體存活期中位數為26.6個月，完全反應率只得1%。

【子宮內膜癌年輕化 6大因素增患癌風險（附預防貼士）︰按此】

腫瘤消散回復正常生活

免疫治療的療效佳，而藥物副作用亦相對較溫和，潘醫生指約8至9成病人都不會出現嚴重副作用。「如輕微皮膚痕癢，或有少許低燒、疲倦等，對生活質素的影響較小。」不過，因免疫治療會使體內的免疫細胞更加活躍，故若患免疫系統疾病的病人，如紅斑狼瘡、類風濕關節炎，或曾做過器官移植，需要服用抑壓免疫系統、防止排斥的病人，基本上都不適合。但於一般情況下，使用者無分年紀限制，即使有長期病患，如肝腎功能不太理想，都適合做免疫治療，為晚期患者帶來一綫治癒曙光。

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：雙管齊下激活免疫系統 腎癌晚期病人現治癒曙光】