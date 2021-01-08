▲ 【WhatsApp更新】WhatsApp強制用戶接受共用資料 魔鬼細節有幾辣由新用戶條款說起

WhatsApp公布更新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與facebook共享用戶資訊，若在2月8日前仍未同意條款，用戶就會被刪除帳號，不能夠繼續使用WhatsApp。消息一出，朋友圈即紛紛討論應轉用哪個即時通訊應用程式。

WhatsApp設新使用條款所為何事

WhatsApp新的使用條款中，也加入了新的 Facebook 付費服務部份，未來能讓用戶在 WhatsApp 進行付費。此外，WhatsApp 用戶的數據將會跟 Facebook 公司共享，從而改進產品以及服務整合。

這意味著 WhatsApp、Facaebook、Instagram 也會有更深的整合，廣告也會更為針對性。

多得蘋果公司的新規例，讓應用程式在手機存取資訊的透明度大幅提升， 讓用戶明白自己有什麼數據會被拿走。

加密通訊緣何要分享資料

WhatsApp指明與用戶有關的購物、財務、位置、聯絡人、用戶內容及用戶數據都會被存取。 至於原因是什麼，相信是因為WhatsApp已非純通訊工具，而是涉及商務及付款服務有關。

但問題是WhatsApp本身強調端對端加密通訊，但又要存取客戶的資料，那加密的目的是什麼呢？

相反，自去年開始在香港興起的Signal，打正旗號保障用戶不取多餘用戶資訊，其在蘋果的申報中只表明或會收集聯絡人內的電話號碼，亦不會涉及用戶個人資訊。

Telegram也只會收集用戶的名字及電話號碼，以及聯絡人資訊。

至於Facebook集團旗下的Facebook、Messenger及Instagram，薑餅人不在此敍述了，因為這些app所取得的資訊一匹布咁長，有興趣的用家大可登入App Store自己查查。

重視私隱僅口號式叫喊

對Facebook來說，要求WhatsApp用戶授權使用其數據當然是天經地義， 因為Facebook是一家市值逾千億美元的上市公司，向股東交代才是教主朱克伯格所著緊的。 至於說甚麼一向重視用戶的私隱權益等，相信只有天真的用戶才會相信吧。

在現今數據為先的年代，人們在網上走過的必留下足跡，這些數據便成為了Facebook平台的搵食工具。

事實上，Facebook集團擅長利用用戶數據來謀利也不是今天的事，但對用戶來說，公司以其自家運算法則去影響用戶瀏覽的內容，直接影響用戶接收資訊的權利，自行擔當資訊守門員，才是讓用戶不滿的地方。

公司如何對待特朗普有關美國大選的貼文，已可見Facebook的取態。

而在香港及台灣，也曾有用戶因發布某些「不恰當」資訊而被封鎖網站數十日。

大家日後會又如何選擇社交平台呢？