▲ 2021年10大加薪幅度最多行業一覽

踏入2021年新開始，打工仔最關心是自己有沒有人工加，但新冠肺炎衝擊本港經濟，不少企業面臨經營困難。JobsDB去年11月公布的《招聘、薪酬及福利調查報告》調查發現，預計2021年首季的薪酬平均加幅為0.8%，是2010年起同類型調查中最低加薪幅度。以工種劃分，加薪幅度相對較大的是數據分析、營銷及業務拓展及教育等。

2021年10大加薪工種

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僅14%僱主新一年增聘人手

調查又顯示，有64%僱主預期，其招聘計劃能於2021年內回復疫情前的水平，惟同樣有63%僱主表示，在2021年首季，傾向凍結或維持現有人手，較去年增加三成。另外有7%僱主指會削減人手，減低營運成本，當中前線及基層職員（78%）最受影響。只有14%僱主表示有意增聘全職人手以擴展業務，主要聘請前線及基層職員（52%）及中層管理人員（50%），

市場需求較大的6個工種則包括銷售及業務拓展（24%）、會計（18%）、行政及人力資源（12%）、金融（12%）、採購及買辦（12%）和零售及銷售（12%）。

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責任編輯︰陳啟昌