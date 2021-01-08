▲ 【大灣區】大灣區青年就業計劃即日開展 月薪不少於1.8萬港元

政府今日推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學及大專院校畢業生到大灣區內地城市工作，名額2,000個，當中約700個專為創科職位而設，現已開放企業申請。

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月薪不少於1.8港元

任何在香港及大灣區內地城市均有業務的企業都可申請此計劃，聘請及派駐合資格畢業生在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。計劃共提供2,000個名額，約700個為創科職位而設的名額。政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月1萬元津貼，為期最長18個月，而每名畢業生的月薪不少於1.8萬港元。

若想申請有關職位，必須為香港居民，並持有大學或大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位。如想應徵創科職位，除了上述條件外，申請人亦必須持有與科學、科技、工程或數學學科相關的學位。在受聘後，須分別在香港及大灣區內地城市各工作6至12個月。

最快可於今年4月開工

另外，勞工處聯同創新及科技局已就計劃成立秘書處，負責處理企業申請和發放津貼。計劃下的職位空缺經過勞工處和創新及科技局處理和審批後，會上載至大灣區青年就業計劃網站供瀏覽。而勞工及福利局局長羅致光昨透露，本港青年最快可於今年4月開工。

責任編輯︰曹佩鈞