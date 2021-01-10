▲ 疫下富豪身家不跌反升 2020年全球500富豪 貝索斯蟬聯全球首富

新冠肺炎疫情席捲全球，環球經濟受影響，打工仔收入大減，但全球富豪的身家不跌反升。彭博最近公布億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）數據顯示，2020年全球500大富豪淨資產總額，較2019年上升1.8萬億美元（約14萬億港元），增幅達31%。而亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）繼續蟬聯榜首，成為全球首富，而亞洲首富則是農夫山泉創辦人鍾睒睒。

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首富貝索斯 身家逾1.47萬億

報道指出，2020年全球500大富豪合計資產淨值7.6萬億美元（約59萬億港元），較2019年增加超過3成，為近8年錄得最大升幅。其中，亞馬遜創辦人貝索斯，以超過1,900億美元（約1.47萬億港元）身家，位列全球首富。由於疫情期間，市民在家抗疫，帶動全球網購業務增長，亞馬遜股價自2020年初上漲69%，貝索斯身家更暴增740億美元（約5,732億港元）。

此外，去年Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的淨資產創下新高，增加1,290億美元（約9,993億港元），其增幅高達523%，成為全球第二富豪。Tesla市值在去年持續暴漲，馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX市值也不斷上升。

在亞洲方面，中國企業家農夫山泉創辦人鍾睒睒，成功擊敗阿里巴巴創辦人馬雲，以及印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），成為亞洲和中國首富。此外，馬雲早前受到內地政府收緊對科企監管措施，以及螞蟻上市失敗等影響，其身家暴跌超過100億美元（約775億港元），排名更跌至第25位。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：2020年全球500富豪 淨資產總額飈31%（收費文章）】