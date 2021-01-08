▲ 把握治療癌症時機 為甚麼危疾保不可或缺

香港癌症資料統計中心早前公佈最新癌症數字，2018年本港癌症新增個案已突破3.4萬宗，較2017年上升2.9%，數字更創有紀錄以來的新高。

在香港，平均每4名男性或每5名女性中，便有1人於75歲前患上癌症，近年癌症更有年輕化的趨勢，超過35%新增癌症患者乃處於創造財富黃金期的20至50多歲人士。

癌症曾經是不治之症，但隨着醫學的發展，癌症的治癒率已有所提升；適切的治療及充裕的經濟支援乃治療癌症的關鍵，而一份合適的危疾保障更是不可或缺。

問：危疾保險承保甚麼癌症？

答：一份全面的危疾保險，會承保不同階段的癌症，如原位癌／初期癌症及非初期癌症，提供一筆過現金賠償，讓受保人自由運用。

所謂原位癌，通常指病變只局限於病發原位並處於侵入性前的狀況，即癌細胞並未穿透基底膜，亦未侵入器官周圍的組織或間質，所以只要及早診治，患者的痊癒率相對為高。然而，若未能及時處理原位癌，則有機會擴散到身體其他部位，減低治癒率。因此，危疾保險承保原位癌，所提供的賠償就能幫助受保人及時治療，有助減低癌症擴散的風險。

問：危疾保險在治療癌症和癌症復發方面，提供甚麼保障？

答：由於癌症有機會出現復發、轉移、持續或新發的情況，若受保人已投保一份提供癌症多次賠償的危疾計劃，就可以獲得較全面的保障，而每次賠償達100%保障額便最理想。市場上的危疾保險計劃一般在兩次癌症賠償之間設3年的等候期，而較周全的計劃則可讓受保人靈活選擇縮短等候期，例如1年，而所獲取的賠償則為保障額的指定百分比，例如50%，以把握治療的黃金期。

此外，由於整個癌症治療過程相當漫長，從檢查、診斷、治療以及康復後的支援，每每涉及高昂的費用，如果受保人於癌症治療期間，危疾保險能持續提供每月現金津貼，不但有助彌補收入損失，應付額外開支，更可讓受保人安心接受治療。

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