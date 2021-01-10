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【投資展望】2021年亞洲股市持續向好

理財學堂 10:00 2021/01/10

分享：

回顧2020年，地緣政局持續緊張加上新冠疫情，亞洲股市在第一季受挫，但4月至9月急速反彈，升幅更近30%。隨着各國政府在經濟增長憂慮與公共健康風險之間平衡利弊，區內經濟前景有望在2021年改善。

【2021年ESG投資機遇何處尋？ ：按此

亞洲國家疫情漸回穩 

我們預計，中國經濟可受惠於周期性和結構性利好因素，2021年將實現強勁增長。而亞洲其他國家包括印度和很多東盟國家，封鎖措施已部分解除，經濟活動水平有所改善。與此同時，鑑於美國聯儲局將在較長時期內維持寬鬆貨幣政策，有助緩和區域央行實現利率正常化的壓力，預計經濟政策將於2021年保持寬鬆。我們認為美國貨幣供應量的增加將提升市場流動性，鼓勵資金流入亞洲地區。

消費者引領經濟增長

亞洲消費者可望在2021年引領經濟增長。隨着新冠肺炎疫情受控，中國消費者有望重啟實體活動。區內地方政府正通過政策措施促進消費。

除了這些周期性因素，預計數碼化、高端化、城市化、追求體驗和健康生活等結構性動力也會刺激消費增長。這些動力在疫情下基本沒有受到影響，而數碼化和健康生活等趨勢甚至在加速發展。

【「綠天鵝」風險是甚麼？為何會成ESG投資機遇？ ：按此

亞洲ESG發展可期

在經濟因素之外，在亞洲（日本除外）地區包含多個新興或發展中經濟體，大眾日漸認識到必須作出重大變革，以應對環境惡化及社會不平等所造成的可持續性挑戰。投資方面，區內愈來愈多證券交易所在其上市規則中引入某種形式對環境、社會及治理（ESG）資訊披露。香港在這方面尤其領先，港交所在2016年就ESG資訊披露採用「不遵守就解釋」的準則，並在今年進一步強化其通報機制。

ESG因素可提升公司的吸引力。在中國，我們認為通過加強丶改善中國企業ESG資訊披露的監管，推動ESG發展指日可待。同時，隨着中國繼續開放金融市場，以吸引更多外國投資者，我們認為這將助力改善企業的ESG意識和標準。

最後，我們認為當可靠疫苗獲廣泛分發，或將會使消費活動更快恢復正常。在周期性和結構性驅動因素的推動下，亞洲消費者將成為經濟復甦的動力，從而全面提高增長前景。

（節錄）

【原文：亞洲股市繼續跑出

撰文 : 李偉賢 景順投資管理分銷業務總監

欄名 : 理財學堂

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