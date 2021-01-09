【移民加拿大】搵工小心誤墮求職陷阱　加國網上招聘詐騙逾2千宗

▲ 【移民加拿大】搵工小心誤墮求職陷阱 網上招聘詐騙逾2千宗 -

加拿大政府日前公布惠及港人的移民政策，加快批核擁有有效香港特區護照或BNO護照的港人，申請開放工作簽證或學生簽證的程序。不過，近日另有外媒報道，加拿大網上假招聘廣告氾濫，今年已有逾2,000宗的網上就業騙案發生，所以有意移民加拿大搵工人士，亦要小心提防，以免誤墮搵工騙局。

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涉行政助理 其他文職等職位

媒體CBC引述加拿大反詐騙中心（Canadian Anti-Fraud Centre）數據顯示，截至今年11月底，加拿大皇家騎警（RCMP）已接獲超過2,100宗，有關網上招聘詐騙的投訴個案，比2019年全年1,764宗的類似個案數字有所增加。

今年大部分詐騙案，都是在新冠肺炎疫情爆發後出現，偽冒招聘廣告較多涉及金融財務機構，招聘職位包括行政助理、多範疇項目經理、其他文職工作等。皇家騎警高級情報分析師Jeff Thomson稱，有詐騙公司會複製其他組織的官方網站設計，刊登網上招聘廣告，藉此吸引有意找尋工作的人士。

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須登入「公司」網 填個人資料

他舉例指，有受害人登入此類網上招聘廣告後，被要求登入該「公司」官網連結，求職者信以為真，並按網頁要求提供個人資料如駕駛執照、電話號碼、地址等，甚至被要求支付求職與履歷行政費。

他提醒求職者要保持冷靜，應透過不同途徑對招聘的公司及企業作出查詢，除自行登入其公司網站外，也可致電該公司詢問是否曾登廣告聘請相關職位。

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【原文：移民加國求職要當心 網上招聘詐騙逾2千宗】