BreadTalk日式芝士蛋糕買1送1　Toast Box傳統土司+南洋熱咖啡/奶茶 $18

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. BreadTalk：日式芝士蛋糕 買1送1

由即日至1月31日，顧客即可以買一送一優惠價$62/2個（原價︰$124/2個）購買BreadTalk日式芝士蛋糕，設有原味/班蘭味選擇。數量有限，售完即止。



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2. Toast Box：傳統土司+南洋熱咖啡/奶茶 $18

星期一至五早上及下午茶時間ToastBox，用$18就可以嘆到招牌土司同香濃南洋熱咖啡（8oz），可選擇傳統土司（咖椰/花生醬） 配 南洋熱咖啡/奶茶（8oz）。

優惠只適用於星期一至五，早上11時前及下午3至6時。數量有限，售完即止。

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3. 恒生信用卡：HKTVmall 簽帳滿$800 送$80 HKTVmall 電子購物禮券



憑恒生信用卡於HKTVmall 簽帳滿$800，輸入優惠碼「HASE2021」，即送$80電子購物現金券。

優惠詳情

撰文：hket小編