【企業轉型】混合實境技術（MR）引領新一波科技革新　助企業在新常態下提升效率

擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）對社會大眾而言已經不再陌生。根據IDC最近的調查顯示，亞太區的企業將投放更多資源在AR及VR的發展上，預計於2023年將達至312億美元，正好證明兩者的發展趨勢及潛力。而隨着介乎於AR和VR技術光譜中間的混合實境技術（Mixed Reality，MR）愈趨成熟和普及，我們預料MR將引領新一波的科技革新，協助不同行業更快、更有效、更安全地完成工作，並有助開拓一些前所未有的業務和工作模式。

在疫情的影響下，不少行業都要採用綫上加綫下的混合工作模式，同時亦驅使不少企業開始探索混合實境科技所帶來的可能性。事實上，混合實境科技並不是遙不可及的，Microsoft近月在港推出新一代可穿戴全息影像裝置HoloLens 2，配合Microsoft Azure的雲端混合實境服務，將混合實境體驗帶入多個不同的行業和工作場境，協助企業和員工在新常態下維持高效協作。以下為一些海外以至本地的行業應用的例子。

▲ Microsoft可穿戴全息影像裝置HoloLens 2。

製造業：打破地域界限 實現遙距協作支援及加快產品設計流程

德國汽車品牌平治（Mercedes-Benz）運用HoloLens 2及Microsoft Dynamics 365 Remote Assist的混合實境服務，協助身處美國車廠的技術人員實時與德國總部聯絡。當技術人員在組裝汽車的過程中遇到困難時，可實時透過鏡頭向千里之外的同事展示眼前的難題，而德國的研發人員可透過在同一個全息影像畫上不同虛擬記號指引美國團隊進行操作，即時解決技術人員的疑難，加快整個製作過程，長遠而言更可節省企業成本。

飛機製造商空中巴士（Airbus）亦利用HoloLens 2配合Azure Remote Rendering技術建立高質素的3D素材及全息影像，協助加快飛機的設計及建造過程達近八成。設計人員可於混合實境中測試設計完善度，而培訓人員亦可利用技術提供安全可靠的場境訓練人才，以沉浸式體驗達到更佳的培訓效果。

▲ 平治運用HoloLens 2技術，當技術人員在組裝汽車的過程中遇到困難時，可實時透過鏡頭向千里之外的同事展示眼前的難題。

零售界：遙距管理零售店舖 分析數據制定營銷策略

本地初創企業Visionaries 777為零售行業設計混合實境遙距計劃工具，讓團隊毋須親臨零售店鋪，亦可以虛擬方式進行協作。透過建立零售店舖的數碼版模型，零售店舖管理人員可透過HoloLens 2在混合實境中看到實體店的情況，加上Azure雲端的平台的人工智能分析以往及實時數據，如顧客流量和產品銷售熱點，策劃出有效的營銷策略。

▲ Visionaries 777為零售行業設計混合實境遙距計劃工具，讓團隊無須親臨零售店鋪，亦可以虛擬方式進行協作。

建築工程界：以混合實境了解工地狀況 為前綫人員提供更及時的支援

建築軟件開發商RIB研發了5D BIM（Building Information Modelling，建築訊息模擬）雲端建築管理方案，將建築、工程及建造業數碼化。前綫員工和工程師可以把BIM模型投射到建築現場實境，並用手與模型互動，有助他們更清晰和深入地了解工程進度和工地狀況，從而為其他身處工地的工人提供更好的支援，並優化決策過程。

教育界：在混合實境場境中做實驗 提高學生參與度和學習成效

本地混合實境方案開發商GoVR Immersive將技術應用於STEM教育中，藉此提高學生的參與度和學習成效。透過將課堂轉成互動性高的3D場境，學生毋須到實體實驗室亦能以混合實境進行化學或物理等科目的實驗，以沉浸式學習體驗增加他們的興趣和互動。

過去一年數碼轉型以前所未有的速度顛覆我們對生活及工作的既有定義。我們口中經常提及的AR及VR技術，已演變成互動性和應用可塑性更高的MR技術。隨著HoloLens 2等混合實境裝置的推出，相信能啟發各行業探索新的可能性。踏入2021年，混合實境技術將是不容忽視的一大發展領域。

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