▲ 【兼職】政府統計處聘訪問員 毋須大學畢業 時薪111元（附申請詳情） -

政府統計處招聘時薪訪問員，時薪達111元，毋須大學學歷亦可申請。申請人如獲取錄，會按非公務員合約條款受聘於4月初至5月中，負責透過電話及上門訪問有關工商機構，搜集統計資料及協助受訪者填寫問卷，申請將於1月13日截止。

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申請人應徵資格：

香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

能閱讀及書寫中文及英文；以及

操流利粵語、普通話及英語。

職責範圍：

外勤統計主任督導下，透過電話及上門訪問有關工商機構，搜集統計資料及協助受訪者填寫問卷（須外勤工作）。

薪酬：

時薪111元

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聘用條件

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘於2021年4月初至5月中。

受聘人是否獲考慮受聘於隨後一個季度的統計調查（暫定合約期為2021年7月初至8月中），將視乎屆時部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

工作時間：星期一至五，早上9時15分至下午5時15分（每天7小時）（因應工作需要，工作時間可能改為上午11時30分至晚上7時30分）。

工作地點：（1）香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓20樓或（2）政府統計處的其他辦工地點；及（3）當進行外勤工作期間被抽選的機構所在的經營場址。

申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列方式遞交申請書：

郵寄到「香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓20樓政府統計處勞工統計調查組（一）」。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載，或向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，謹記在信封面註明「申請時薪訪問員職位」。

除申請表格外，申請人必須同時遞交文憑／證書副本、正式的學業成績報告副本及工作證明副本，否則申請將不獲考慮。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：1月13日晚上6時

責任編輯：李瑩