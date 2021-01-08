▲ 【Staycation】台網民經Agoda訂酒店 1晚2千港元結帳收2萬 要求退款遭刁難

新冠肺炎疫情持續蔓延，大家無法出外旅行，不少人改為本地旅遊並租住酒店。不過，近日有台灣網友在訂房網站就遇到不愉快經歷，事主看到溫泉酒店促銷，一晚只需8,000多元新台幣（約2,216港元），惟最後付款竟收逾9萬元新台幣（約24,931港元）。但事主聯絡平台取消訂單不果，最後表示會向政府單位投訴，才獲退款。

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▲ （圖片取自facebook）

網民建議訂「可免費取消」的房型

有台灣網民在facebook群組分享，在訂房網站Agoda看到知名溫泉酒店進行促銷，一晚只需8000多元新台幣，但預訂房間後竟收取逾9萬元新台幣。事主於是嘗試聯絡客服退款，惟客服回覆指要問「供應商」，他們沒有權限取消。

其後，事主自行聯絡酒店，酒店亦同意取消訂單。但Agoda一方則指，取消訂單要徵求供應商的同意。之後事主收到Agoda發出電子發票，已被扣款9萬多元新台幣。經過多番交涉，最終事主向Agoda表示會找政府單位協助，才獲退款。

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帖文一出，隨即引來不少網民回覆，有網民表示自己都有類似經歷。有網民建議可以選擇「可免費取消」的房型，就可以減少麻煩。

「幣別錯誤」導致超收房價

雖然獲成功退款，但事主覺得事有蹺蹊。翻查該酒店同房型及周末的住宿價格後，發現最多只需2萬多元新台幣，故再次向Agoda詢問為何房間會索價近9萬元。最終獲得回覆指，因為「幣別錯誤」導致超收房價，並問事主是否願意以50元美元作為補償。事主最終拒絕，並質疑若因「幣別錯誤」超收的話，客服早就協助取消訂單，而不用苦苦糾纏。

網民亦分享，在付款前要先核對清楚收費及貨幣等資料，以免出現同類型的事件。

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雖然目前因疫情關係外遊機會不大，但相信大家都期待疫情改善後到外地旅遊唞唞氣。消費者亦可以留意，在訂房平台預訂房間時，會因應目標地點不同，有可能需要繳付酒店稅金和服務費。而這個費用是結帳時候才會顯示，而收費一般是房價的10%。

責任編輯︰曹佩鈞