▲ 【移民理財】計劃賣樓移居台灣 如何自製每月2.7萬財務自由組合？（附建議收息組合）

不少港人正計劃移民海外，當中台灣是熱門地方之一。去到一個陌生地方重新開始並不容易，在未開始建立起主動收入前，如果手頭有一筆現金，如何製造被動收入呢？證券持牌人、專欄作家龔成收到讀者查詢，他會有何建議？

讀者：

你好，自己打算賣樓移居台灣，可有財務自由組合建議嗎？如果想要被動收入每月10萬元新台幣（約2.7萬港元）。

我只懂置富產業信託 （00778） 7厘股息便可達到， 但這是否太單一？

龔成：

你應該建立一個「組合」，不能夠只集中單一股份，這個「組合」要穩健、低風險，不是求增值，只是集中現金流、收息。

如果你資金較多，可將資金分成5部分做配置。如果資金少，就集中投資收息股，以及持有一部分現金。

一、投資收息股

你可以建立一個收息股組合，你可考慮港燈 （02638） 、香港電訊 （06823） 、滙豐 （00005） 、工行 （01398） 、置富產業信託 （00778） 、陽光房託 （00435） 、深高速 （00548） 等，大多有約5%股息。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注考慮，例如佐丹奴國際 （00709） 、中石化 （00386） 、互太紡織 （01382） 等。記住，這些股份股價略為波動，不能太過大注！

▼ 點擊圖片放大

你平衡地投資這些股份，可以得到穩健的股息收入，同時可有效地分散風險。

二、投資債券

你可以選擇A評級的債券，年期較長都可以，但利息卻不高。你可以到銀行問問。

三、年金

你可以看看投資年金，這是適合你的產品，零風險，可以有穩定回報。

四、低風險類的產品

你亦可投資銀行低風險類的產品，你可自行到銀行了解下，總之是「低風險，持續現金流」的。

五、持有現金

除了可做定存外，現金亦可以作為你的後盾，以備不時之需。同時，若投資市場大跌，你可以在這時買到更多的收息股，股息率會進一步上升。

你可以將資金，平衡地分配在上述的項目上，對你來說是最好的風險平衡，同時有穩定的現金流。

【被動收入】想製造被動收入？專家話你知點做

【本文獲作者龔成授權轉載】