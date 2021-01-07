▲ 【Bitcoin】比特幣突破3.7萬美元關口 盤點全球5大虛擬貨幣

比特幣（Bitcoin）近期成為市場焦點，價格屢創新高，今早比特幣價格一度突破3.7萬美元，再創歷史新高。另一隻虛擬貨幣以太幣近日亦升至1,200美元，亦屬近年高位。虛擬貨幣近來備受矚目，大家對虛擬貨幣又有多少認識呢？

一般而言虛擬貨幣並非「貨幣」，有地區將其界定為商品資產，多數虛擬貨幣的價值並沒有實物、發行人或實體經濟的支持，因此價格波幅非常大，故投資這類商品的風險較高。隨着比特幣價格屢創新高，不少人都開始對虛擬貨幣投資感興趣。CoinMarketCap網站就列出以下5個市值最大的虛擬貨幣。

【巴菲特稱比特幣沒有價值 股神不投資比特幣的3大原因︰按此】

（市值及滙率取自1月7日中午12時的資料）

1. 比特幣（Bitcoin）

市值：約699億美元

滙率：1 BTC兌37,648.31美元

比特幣於2009年面世，是全球第一隻加密貨幣。比特幣在主流經濟中認受度愈來愈高，德國在2013年認可比特幣的法律和稅收地位，視為合法記帳單位。現時有不少機構都容許顧客以比特幣付款，如Microsoft、CheapAir、部分國家的Burger King及Subway等。

2. 以太幣（Ethereum）

市值：約139億美元

滙率：1 ETH兌1,222.51美元

除了可以在以太坊上挖礦外，開發者更可以自行在以太坊上開發新的應用程式。另外，以太幣有一種為「智能合約」的技術，除了可以處理資料外，還內建轉帳功能，令交易更快、更有效率。

3. 泰達幣（Tether）

市值：約22億美元

滙率︰1 USDT兌1美元

與其他加密貨幣不同，泰達幣設有實物貨幣及其他資產支持。每當發行一個泰達幣，該公司就會儲備等同金額的資產。此外，泰達幣的滙率固定為1:1，即每1個USDT可以兌換1美元。

4. 瑞波幣（Ripple）

市值：約12億美元

滙率：1 XRP兌0.2673美元

瑞波幣其中一個特點是支付結算速度快，只需4秒，而以太幣、比特幣分別需時2分鐘及60分鐘。與金融機構及其他加密貨幣相比，瑞波幣的交易費用較低。而瑞波幣每秒更可處理1,500個交易。

不過，瑞波幣的發行商Ripple Labs去年遭美國證交會控告涉嫌非法發行證券後，美國最大加密貨幣交易平台Coinbase宣布，對瑞波幣交易實施限制，並將在香港時間1月20日凌晨2時起全面暫停交易。

5. 萊特幣（Litecoin）

市值：約11億美元

滙率：1 LTC兌170.26美元

萊特幣創辦人為美藉華人李啟威（Charlie Lee），其開發的萊特幣於2011年面世。根據萊特幣網站資料，萊特幣網路生產的貨幣總量將大約是比特幣的4倍，即是8400萬個萊特幣。

責任編輯︰曹佩鈞