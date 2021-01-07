【人民幣定期存款】銀行搶存戰 10厘高息人民幣定存多添一員

本港銀行續搶人民幣存款資金，2021年第一周，除了滙豐銀行及南洋商業銀行在今周較早前推出10厘人民幣定期存款特惠息率，集友銀行亦重推7天10厘息人民幣定存，令10厘高息人民幣定存增至3間。

另外，集友銀行亦把一年存期的人民幣定存上調0.2厘，新息率至2.5厘，成為一年期人民幣定存的「高息王」。

7天存期︰

銀行︰滙豐銀行、南洋商業銀行、集友銀行

息率︰10厘息

入場費︰、分別為等值3萬港元（滙豐銀行）、等值3萬港元（南洋商業銀行）及等值20萬港元（集友銀行）

1個月存期︰

銀行︰富邦銀行

息率︰4.88厘息

入場費︰等值10萬港元

3個月存期︰

銀行︰南洋商業銀行

息率︰2.5厘息

入場費︰等值10萬港元

6個月存期︰

銀行︰南洋商業銀行

息率︰2.6厘息

入場費︰等值10萬港元

12個月存期︰

銀行︰集友銀行

息率︰2.5厘息

入場費︰10萬元人民幣

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，在岸價短期「紅綫」在6.45；料在新春前暫約於6.35到6.52區間上落，及至第三季及年底，才再衝關破頂，挑戰6.25新高。

如以現滙報6.4615，而下半年將挑戰6.25新高；即約有3.3%漲幅。