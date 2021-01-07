▲ 【零存整付】新年建立儲蓄習慣 邊間銀行零存整付計劃最筍？ -

受經濟前景不明朗困擾，新一年建立穩定的儲蓄習慣尤其重要。低息環境下，食息族想賺多少少息，除可揀定存外，也可參與銀行提供的零存整付計劃，還可以建立每月儲蓄習慣，以及享有較一般活期存款更高的息率。

【新年轉用出糧戶口 邊間銀行提供定存特惠年息？：按此】

大新銀行：年利率最高達0.8%

即日起至6月30日，合資格客戶成功開立大新銀行「夢想成真」儲蓄計劃戶口，並符合要求包括：存款期52星期或12個月，最低固定金額每星期100元或每月500元，以及提供有效電郵地址，可享優厚年利率最高達0.8%。有關優惠名額有限，額滿即止。

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富邦銀行：月儲2000元人民幣 12個月年息1.8厘

富邦銀行零存整付儲蓄計劃設有外幣選擇，包括港元、人民幣、加元、紐元及澳幣選擇，存款期由9個月、12個月、15個月、18個月、24個月、36個月或48個月不等，港元及人民幣最低存款額為2000元原幣值，而其他外幣則為300元原幣值。若看好人民幣前景，並參與富邦銀行的零存整付計劃，以今日（1月7日）提供的年利率為例，每月儲2,000元人民幣，存款期12個月，年息達1.8厘；存款期48個月，年息則高達2.05厘。不過，需要留意存外幣會有滙率波動的風險，或有機會出現賺息蝕價的情況。

最新年利率

交通銀行：月儲100元美元 存期1年年息1.5厘

交通銀行零存整付儲蓄計劃設有外幣選擇，包括港元、人民幣、美元、澳元、紐元、加元、英鎊及歐羅，存款期由1年至5年不等。息率最高為美元零存整付計劃，最低存款額為每月100美元，以今日（1月7日）提供的年利率為例，存款期1年，年息達1.5厘；存款期2年，年息達1.65厘。同樣要留意有機會賺息蝕價的風險。

最新年利率

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工銀亞洲：設浮息定息選擇

工銀亞洲零存整付計劃，讓客戶在開戶時選擇固定利率或浮動利率，後者是由儲蓄存款利率加預定息差，按每日的存款結存計算利息，讓收益隨儲蓄存款利率而變動。存款期設有6個月、12個月、18個月、24個月、36個月及60個月選擇，每月最低存款為800元。固定利率為0.001%，而存款期達12個月以上的浮動利率，則為儲蓄利率加0.09%。

責任編輯：李瑩